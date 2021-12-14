В Серпуховском женском монастыре 13 декабря 2021 года сработало самодельное взрывное устройство. Предварительно установлено, что в действие его привел 18-летний молодой человек. Известно о восьми пострадавших, в том числе семерых детях. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: В женском монастыре в подмосковном Серпухове произошёл взрыв

Robert Frank Gabriel Монахиня

10:05 13.12.2021 Взрыв в монастыре в Серпухове устроил выпускник православной гимназии, он получил ранения, сообщили в МВД.

10:06 13.12.2021 Об устроившем взрыв 18-летнем молодом человеке поступает противоречивая информация: по одним данным, он погиб, по другим — находится без сознания. В качестве мотивов следователи рассматривают ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням из-за «буллинга», отмечает агентство «Москва».

10:07 13.12.2021 На место взрыва в Серпуховском женском монастыре выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин, сообщили 13 декабря в надзорном ведомстве. Читайте подробнее: На место взрыва в монастыре в Серпухове выехал прокурор Московской области

10:08 13.12.2021 Из церковно-приходской школы 18-летний С. выпустился в 2020 году. В монастырь пришёл 13 декабря 2021 года во время утренней детской молитвы, сообщает SHOT.

10:09 13.12.2021 Видео с места ЧП в Серпухове. [[[video-0]]] Цитата RT.

10:10 13.12.2021 Полиция эвакуировала педагогов и учащихся гимназии в Серпухове, где произошёл взрыв. В результате инцидента пострадали молодой человек, устроивший его, и 15-летний подросток, сообщили в МВД.

10:12 13.12.2021 Перед взрывом бывший воспитанник приходской школы сидел на ступеньках с мачете в руках.

10:13 13.12.2021 МВД об атаке на гимназию Серпуховского женского монастыря: [[[list-0]]]

10:13 13.12.2021 Взрывное устройство на территорию женского монастыря в подмосковном Серпухове пронёс юноша, ранее воспитывавшийся в церковно-приходской школе при обители. Об этом 13 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Читайте также: На женский монастырь в Подмосковье напал бывший воспитанник

10:13 13.12.2021 «Паники нет, на месте работают следственные органы», — сообщила RT сотрудница пекарни, которая находится на территории монастыря.

10:14 13.12.2021 Молодой человек, который устроил взрыв в женском монастыре в городе Серпухове Московской области, по предварительным данным, умер. Об этом 13 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Об этом: Устроивший взрыв в монастыре в Подмосковье молодой человек погиб

10:15 13.12.2021 Появились данные, что атаковавшему в результате взрыва оторвало ногу.

10:18 13.12.2021 В результате взрыва в Серпуховском женском монастыре пострадал 15-летний И. У него рваные раны обеих ног и ожог бедра. Мальчика экстренно госпитализировали в больницу. Цитата канала «112».

10:19 13.12.2021 По предварительным данным, целью были ученики. Со слов отца Влада, сын собирал петарды якобы для празднования Нового года.

10:21 13.12.2021 Бывший воспитанник церковно-приходской школы, напавший на женский монастырь в подмосковном Серпухове, скончался. Об этом 13 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Подробности в материале: Источник: напавший на женский монастырь в Серпухове скончался

10:21 13.12.2021 Молодой человек не успел войти в монастырь и подорвался у входа.

10:22 13.12.2021 Губернатор Андрей Воробьев — о ЧП в Серпуховском монастыре. «Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи, их жизни ничего не угрожает. На месте сейчас прокурор области, будет проведено подробное расследование». Цитата tv360.

10:23 13.12.2021 Нападавший, по информации журналистов, сначала сидел на ступеньке с мачете в руках. Уже после взрыва он якобы пытался заползти в монастырь.

10:23 13.12.2021 Следователи начали проверку после взрыва в Серпуховском женском монастыре. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщила представитель регионального главка СКР Ольга Врадий, число пострадавших уточняется. Инцидент произошёл сегодня утром. Как отмечается, взрыв устроил 18-летний выпускник учебного заведения, находящегося на территории монастыря. Полиция эвакуировала педагогов и учащихся гимназии.

10:24 13.12.2021 Детям, пострадавшим при взрыве в Серпуховском женском монастыре, помогают врачи, их жизни ничего не угрожает — губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

10:25 13.12.2021 Взрыв прогремел, когда дети шли на занятия.

10:26 13.12.2021 Выпускник православной гимназии в Серпухове устроил взрыв в помещении этого учебного заведения, расположенного на территории женского монастыря. Об этом сообщили 13 декабря в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области. В 8:24 мск 18-летний выпускник гимназии вошёл в помещение рядом с Введенским Владычним женским монастырём и привёл в действие взрывное устройство.

10:27 13.12.2021 По поводу устроившего взрыв молодого человека поступает противоречивая информация. Одни источники говорят, что он скончался, другие, что жив. «Устроивший взрыв на территории монастыря в Серпухове умер от потери крови», — сообщил источник ТАСС.

10:28 13.12.2021 В СК подтвердили факт ЧП в Серпухове: «На месте происшествия в женском монастыре в г. Серпухове, где пострадали люди в результате действий подростка, начали работу следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Количество пострадавших уточняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».

10:30 13.12.2021 Бомба, которую к православной гимназии принёс 18-летний С., могла сработать случайно, пишет телеграм-канал «Baza». Утром, 13 декабря, пока в гимназии шла утренняя молитва, С. пришёл ко входу с бомбой. Кроме СВУ с собой у него также было мачете и несколько сумок. По предварительным данным, устройство могло сдетонировать случайно — бомба взорвалась, когда рядом со входом почти никого не было. В результате в здании выбило дверь, а С. и ещё один человек получили ранения. Сейчас нападавший находится без сознания — после взрыва С. попытался уползти в подвал. На месте ЧП работают взрывотехники и кинологи — не исключено, что С. мог оставить другое СВУ.

10:30 13.12.2021 В Люберецкий ожоговый центр доставлен ребёнок, пострадавший в результате взрыва на территории Введенского женского монастыря в Серпухове. Об этом 13 декабря сообщает «Московский комсомолец». Читайте также: Один ребёнок доставлен в ожоговый центр после взрыва в монастыре

10:30 13.12.2021 Введенский Владычний женский монастырь (cc) Ludvig14.

10:34 13.12.2021 18-летний подросток, устроивший взрыв в гимназии при Серпуховском женском монастыре, умер. Цитата канала lentadnya.

10:36 13.12.2021 Детей из школы эвакуировали через окно.

10:37 13.12.2021 На место происшествия выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.

10:37 13.12.2021 По словам очевидцев, «взрывник» находился в неадекватном состоянии — какое-то время он сидел на ступеньках с предметом, похожим на мачете. Потом грянул взрыв.

10:43 13.12.2021 ГУ МВД России по Подмосковью опубликовало официальную информацию по ЧП в православной гимназии в Серпухове. Подробности в материале: В МВД назвали ЧП в женском монастыре в Серпухове самоподрывом

10:44 13.12.2021 По предварительной информации, к «подрывнику», которому оторвало ногу, не приближались из-за риска нахождения у него ещё одной бомбы. Какое-то время он подавал признаки жизни, а потом затих.

10:54 13.12.2021 После происшествия в православной гимназии на территории Введенского женского монастыря в Серпухове будет проведено подробное расследование. Об этом заявил 13 декабря губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Читайте также: Воробьёв пообещал подробное расследование по ЧП в женском монастыре

11:10 13.12.2021 Цитата из видео. Видео с места самоподрыва 18-летнего Владислава Струженкова в Серпухове. t. me shot_shot.

11:10 13.12.2021 С. около месяца назад увлёкся изготовлением петард и «бомбочек». В эти минуты у него дома проходят обыски. Бывший гимназист жил с матерью, отчимом и двухлетней сестрой. В семье говорят, он ни с кем не конфликтовал. После взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

11:11 13.12.2021 В женском монастыре в Серпухове сообщили RT, что учеников гимназии после взрыва эвакуировали в сестринский корпус монастыря: «Учеников — примерно человек 30 — разместили в трапезной. Они приходят в себя и ждут, когда их заберут родители». В монастыре подтвердили, что в результате взрыва пострадали двое подростков — сам 18-летний подрывник и ещё один ученик гимназии.

11:15 13.12.2021 Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство на территории монастыря в Московской области. Об этом 13 декабря сообщает официальный сайт СК РФ. Подробности в материале: Глава СК поручил доложить о расследовании дела о взрыве в монастыре

11:22 13.12.2021 Количество пострадавших при взрыве в гимназии на территории монастыря в Серпухове выросло до 12 — источник ТАСС.

11:24 13.12.2021 Судя по инстаграм отца С., устроившего взрыв в православной гимназии в Серпухове, мужчина увлекается стрельбой.

11:24 13.12.2021 РПЦ поможет всем пострадавшим при взрыве на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове. «Все обстоятельства произошедшего проверяются, Церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим», — написал Владимир Легойда в Telegram.

11:26 13.12.2021 Руководитель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём телеграм-канале: «Выражаю искреннее сочувствие всем пострадавшим во время трагического происшествия во Введенском Владычном монастыре в Серпухове. Где бы ни происходили подобные нападения — они вызывают одинаковую скорбь, желание не допустить подобного в будущем. Все обстоятельства произошедшего проверяются, Церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим. Церковь, в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь. Мы будем и впредь работать со всеми детьми».

11:26 13.12.2021 Уголовное дело возбуждено после происшествия на территории Введенского женского монастыря в подмосковном Серпухове. Об этом 13 декабря сообщает официальный сайт Следственного комитета России. Об этом: После взрыва в подмосковном монастыре возбуждено уголовное дело

11:28 13.12.2021 Количество пострадавших при взрыве, произошедшем на территории Введенского Владычного монастыря в подмосковном Серпухове, увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил 13 декабря ТАСС источник в экстренных службах. Все пострадавшие — подростки. Один из них доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Читайте подробнее: 12 человек пострадали при взрыве на территории монастыря в Серпухове

11:30 13.12.2021 Нападение бывшего воспитанника гимназии на территории женского монастыря в Серпухове квалифицировано как покушение на убийство, сообщается на сайте СКР. Читайте подробнее: СКР возбудил дело после взрыва на территории монастыря в Серпухове

11:33 13.12.2021 Помощь, а также всестороннее содействие всем пострадавшим в результате взрыва в женском монастыре в Серпухове окажет Русская православная церковь (РПЦ). Об этом 13 декабря заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Владимир Легойда в своем телеграмм-канале. Читайте подробнее: В РПЦ заявили, что помогут пострадавшим при взрыве в монастыре в Серпухове

11:35 13.12.2021 18-летний С. всё ещё жив. Его осмотрели сапёры, ничего опасного не обнаружили. Из здания православной гимназии при Серпуховском женском монастыре, где он устроил взрыв, его вынесли в крайне тяжёлом состоянии. На месте работают прокуратура МО, полиция, СК и спецназ. Цитата канала breakingmash.

11:40 13.12.2021 Цитата из видео. Видео с места самоподрыва 18-летнего Владислава Струженкова в Серпухове. t. me shot_shot.

11:40 13.12.2021 Напомним, утром 13 декабря С. пришел в Серпуховской женский монастырь и устроил взрыв. В пресс-службе омбудсмена по Подмосковью Ксении Мишоновой отметили, что пострадали 10 детей. А по данным источника ТАСС, пострадавших 12. В РПЦ сообщили, что помогут всем, кто получил травмы во время ЧП.

11:40 13.12.2021 Русская православная церковь (РПЦ) окажет помощь всем пострадавшим в результате происшествия в православной гимназии Введенского Владычного монастыря в подмосковном Серпухове. Об этом 13 декабря сообщил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в телеграм-канале. Читайте также: В РПЦ окажут помощь всем пострадавшим при ЧП в женском монастыре

11:43 13.12.2021 18-летний С., устроивший взрыв в гимназии при монастыре в Серпухове, выжил. Он находится в крайне тяжёлом состоянии, ему оторвало ногу. Сапёры не нашли у него других взрывных устройств. Цитата lentadnya.

11:49 13.12.2021 Телеграм-канал «112» опубликовал видео с камер наружного наблюдения, там видно, как 18-летний С. с рюкзаком за спиной заходит на территорию православной гимназии. Через три минуты у входа в учебное заведение произойдёт взрыв. Пострадал 15-летний школьник — у него множественные раны и ожоги. Сам подрывник находится в крайне тяжёлом состоянии. При взрыве ему оторвало ногу.

11:52 13.12.2021 Раскрыта личность устроившего взрыв в православной гимназии при женском монастыре в Серпухове молодого человека, являющегося бывшим воспитанником этого учебного заведения. Об этом 13 декабря сообщает телеграмм-канал Baza. Подробности в материале: Раскрыта личность устроившего взрыв в православной гимназии в Серпухове

11:55 13.12.2021 Отец «подрывника» увлекается стрельбой и часто позирует с оружием: в его профиле в соцсетях много фото с пистолетам, винтовками, гранатами. При этом знакомые семьи сообщают, что воспитанием ребенка занималась в основном бабушка: водила его в спортивные секции, интересовалась успехами.

12:04 13.12.2021 У «подрывника» — травматическая ампутация голени, пришит BAZA: «Православную гимназию в Серпухове никто не охранял. За безопасность слушателей, учителей и учеников отвечала лишь тревожная кнопка. Её нажали в 8:25, после того как сотрудник гимназии заметил С. у входа, вооружённого ножом и с бомбой. Через 11 минут на место приехала группа быстрого реагирования, но реагировать на кого-то уже было поздно. При взрыве пострадали 10 детей, от 11 до 17 лет. Они получили баротравмы, ожоги и ушибы. Один из них получил осколочное ранение, его госпитализировали».

12:10 13.12.2021 У родителей С., который, по предварительным данным, устроил взрыв у гимназии при монастыре в Серпухове, никогда не было с ним проблем. Молодой человек жил с мамой, при этом был близок с отцом, у которого в Серпухове есть небольшая фирма по установке окон. Вот что о семье RT рассказывает коллега Струженкова-старшего: «Парень живёт с мамкой, Андрей разошёлся с женой много лет назад. Живут, кайфуют, взрослый малый у них. И никогда вроде никаких проблем с парнем-то и не было. Абсолютно нормальная семья. Я с ним около пяти лет занимаюсь установкой пластиковых окон». По словам собеседника, Андрей — человек верующий, но никогда не выставлял это напоказ: «Никаких проблем у них не было, я в шоке, что такое случилось именно с этой семьёй. Я не знаю, что там у Влада могли быть за проблемы в церковной школе. Мне, наоборот, казалось, там круто: и подход серьёзный, и детей учат хорошо. После школы он, по-моему, никуда не пошёл. Почему не в армии? У Влада было что-то со здоровьем, и он имел освобождение».

12:11 13.12.2021 Скорая помощь [Дарья Драй © ИА REGNUM].

12:11 13.12.2021 СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. После взрыва в гимназии при монастыре в Серпухове, предварительно, пострадали 12 человек.