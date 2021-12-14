Взрыв в Серпуховском женском монастыре — трансляция
Взрыв в монастыре в Серпухове устроил выпускник православной гимназии, он получил ранения, сообщили в МВД.
Об устроившем взрыв 18-летнем молодом человеке поступает противоречивая информация: по одним данным, он погиб, по другим — находится без сознания.
В качестве мотивов следователи рассматривают ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням из-за «буллинга», отмечает агентство «Москва».
На место взрыва в Серпуховском женском монастыре выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин, сообщили 13 декабря в надзорном ведомстве.
Читайте подробнее: На место взрыва в монастыре в Серпухове выехал прокурор Московской области
Из церковно-приходской школы 18-летний С. выпустился в 2020 году. В монастырь пришёл 13 декабря 2021 года во время утренней детской молитвы, сообщает SHOT.
Видео с места ЧП в Серпухове.
Цитата RT.
Полиция эвакуировала педагогов и учащихся гимназии в Серпухове, где произошёл взрыв. В результате инцидента пострадали молодой человек, устроивший его, и 15-летний подросток, сообщили в МВД.
Перед взрывом бывший воспитанник приходской школы сидел на ступеньках с мачете в руках.
МВД об атаке на гимназию Серпуховского женского монастыря:
Взрывное устройство на территорию женского монастыря в подмосковном Серпухове пронёс юноша, ранее воспитывавшийся в церковно-приходской школе при обители. Об этом 13 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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«Паники нет, на месте работают следственные органы», — сообщила RT сотрудница пекарни, которая находится на территории монастыря.
Молодой человек, который устроил взрыв в женском монастыре в городе Серпухове Московской области, по предварительным данным, умер. Об этом 13 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Об этом: Устроивший взрыв в монастыре в Подмосковье молодой человек погиб
Появились данные, что атаковавшему в результате взрыва оторвало ногу.
В результате взрыва в Серпуховском женском монастыре пострадал 15-летний И. У него рваные раны обеих ног и ожог бедра. Мальчика экстренно госпитализировали в больницу.
Цитата канала «112».
По предварительным данным, целью были ученики. Со слов отца Влада, сын собирал петарды якобы для празднования Нового года.
Бывший воспитанник церковно-приходской школы, напавший на женский монастырь в подмосковном Серпухове, скончался. Об этом 13 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Подробности в материале: Источник: напавший на женский монастырь в Серпухове скончался
Молодой человек не успел войти в монастырь и подорвался у входа.
Губернатор Андрей Воробьев — о ЧП в Серпуховском монастыре. «Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи, их жизни ничего не угрожает. На месте сейчас прокурор области, будет проведено подробное расследование».
Цитата tv360.
Нападавший, по информации журналистов, сначала сидел на ступеньке с мачете в руках. Уже после взрыва он якобы пытался заползти в монастырь.
Следователи начали проверку после взрыва в Серпуховском женском монастыре. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщила представитель регионального главка СКР Ольга Врадий, число пострадавших уточняется.
Инцидент произошёл сегодня утром. Как отмечается, взрыв устроил 18-летний выпускник учебного заведения, находящегося на территории монастыря. Полиция эвакуировала педагогов и учащихся гимназии.
Детям, пострадавшим при взрыве в Серпуховском женском монастыре, помогают врачи, их жизни ничего не угрожает — губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Взрыв прогремел, когда дети шли на занятия.
Выпускник православной гимназии в Серпухове устроил взрыв в помещении этого учебного заведения, расположенного на территории женского монастыря. Об этом сообщили 13 декабря в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.
В 8:24 мск 18-летний выпускник гимназии вошёл в помещение рядом с Введенским Владычним женским монастырём и привёл в действие взрывное устройство.
По поводу устроившего взрыв молодого человека поступает противоречивая информация. Одни источники говорят, что он скончался, другие, что жив.
«Устроивший взрыв на территории монастыря в Серпухове умер от потери крови», — сообщил источник ТАСС.
В СК подтвердили факт ЧП в Серпухове: «На месте происшествия в женском монастыре в г. Серпухове, где пострадали люди в результате действий подростка, начали работу следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Количество пострадавших уточняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».
Бомба, которую к православной гимназии принёс 18-летний С., могла сработать случайно, пишет телеграм-канал «Baza».
Утром, 13 декабря, пока в гимназии шла утренняя молитва, С. пришёл ко входу с бомбой. Кроме СВУ с собой у него также было мачете и несколько сумок. По предварительным данным, устройство могло сдетонировать случайно — бомба взорвалась, когда рядом со входом почти никого не было. В результате в здании выбило дверь, а С. и ещё один человек получили ранения.
Сейчас нападавший находится без сознания — после взрыва С. попытался уползти в подвал. На месте ЧП работают взрывотехники и кинологи — не исключено, что С. мог оставить другое СВУ.
В Люберецкий ожоговый центр доставлен ребёнок, пострадавший в результате взрыва на территории Введенского женского монастыря в Серпухове. Об этом 13 декабря сообщает «Московский комсомолец».
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18-летний подросток, устроивший взрыв в гимназии при Серпуховском женском монастыре, умер. Цитата канала lentadnya.
Детей из школы эвакуировали через окно.
На место происшествия выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.
По словам очевидцев, «взрывник» находился в неадекватном состоянии — какое-то время он сидел на ступеньках с предметом, похожим на мачете. Потом грянул взрыв.
ГУ МВД России по Подмосковью опубликовало официальную информацию по ЧП в православной гимназии в Серпухове.
Подробности в материале: В МВД назвали ЧП в женском монастыре в Серпухове самоподрывом
По предварительной информации, к «подрывнику», которому оторвало ногу, не приближались из-за риска нахождения у него ещё одной бомбы. Какое-то время он подавал признаки жизни, а потом затих.
После происшествия в православной гимназии на территории Введенского женского монастыря в Серпухове будет проведено подробное расследование. Об этом заявил 13 декабря губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
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С. около месяца назад увлёкся изготовлением петард и «бомбочек». В эти минуты у него дома проходят обыски. Бывший гимназист жил с матерью, отчимом и двухлетней сестрой. В семье говорят, он ни с кем не конфликтовал.
После взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.
В женском монастыре в Серпухове сообщили RT, что учеников гимназии после взрыва эвакуировали в сестринский корпус монастыря:
«Учеников — примерно человек 30 — разместили в трапезной. Они приходят в себя и ждут, когда их заберут родители».
В монастыре подтвердили, что в результате взрыва пострадали двое подростков — сам 18-летний подрывник и ещё один ученик гимназии.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство на территории монастыря в Московской области. Об этом 13 декабря сообщает официальный сайт СК РФ.
Подробности в материале: Глава СК поручил доложить о расследовании дела о взрыве в монастыре
Количество пострадавших при взрыве в гимназии на территории монастыря в Серпухове выросло до 12 — источник ТАСС.
Судя по инстаграм отца С., устроившего взрыв в православной гимназии в Серпухове, мужчина увлекается стрельбой.
РПЦ поможет всем пострадавшим при взрыве на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове.
«Все обстоятельства произошедшего проверяются, Церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим», — написал Владимир Легойда в Telegram.
Руководитель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём телеграм-канале:
«Выражаю искреннее сочувствие всем пострадавшим во время трагического происшествия во Введенском Владычном монастыре в Серпухове. Где бы ни происходили подобные нападения — они вызывают одинаковую скорбь, желание не допустить подобного в будущем. Все обстоятельства произошедшего проверяются, Церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим.
Церковь, в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь. Мы будем и впредь работать со всеми детьми».
Уголовное дело возбуждено после происшествия на территории Введенского женского монастыря в подмосковном Серпухове. Об этом 13 декабря сообщает официальный сайт Следственного комитета России.
Об этом: После взрыва в подмосковном монастыре возбуждено уголовное дело
Количество пострадавших при взрыве, произошедшем на территории Введенского Владычного монастыря в подмосковном Серпухове, увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил 13 декабря ТАСС источник в экстренных службах.
Все пострадавшие — подростки. Один из них доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.
Читайте подробнее: 12 человек пострадали при взрыве на территории монастыря в Серпухове
Нападение бывшего воспитанника гимназии на территории женского монастыря в Серпухове квалифицировано как покушение на убийство, сообщается на сайте СКР.
Читайте подробнее: СКР возбудил дело после взрыва на территории монастыря в Серпухове
Помощь, а также всестороннее содействие всем пострадавшим в результате взрыва в женском монастыре в Серпухове окажет Русская православная церковь (РПЦ). Об этом 13 декабря заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Владимир Легойда в своем телеграмм-канале.
Читайте подробнее: В РПЦ заявили, что помогут пострадавшим при взрыве в монастыре в Серпухове
18-летний С. всё ещё жив. Его осмотрели сапёры, ничего опасного не обнаружили. Из здания православной гимназии при Серпуховском женском монастыре, где он устроил взрыв, его вынесли в крайне тяжёлом состоянии. На месте работают прокуратура МО, полиция, СК и спецназ.
Цитата канала breakingmash.
Напомним, утром 13 декабря С. пришел в Серпуховской женский монастырь и устроил взрыв. В пресс-службе омбудсмена по Подмосковью Ксении Мишоновой отметили, что пострадали 10 детей. А по данным источника ТАСС, пострадавших 12. В РПЦ сообщили, что помогут всем, кто получил травмы во время ЧП.
Русская православная церковь (РПЦ) окажет помощь всем пострадавшим в результате происшествия в православной гимназии Введенского Владычного монастыря в подмосковном Серпухове. Об этом 13 декабря сообщил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в телеграм-канале.
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18-летний С., устроивший взрыв в гимназии при монастыре в Серпухове, выжил. Он находится в крайне тяжёлом состоянии, ему оторвало ногу. Сапёры не нашли у него других взрывных устройств.
Цитата lentadnya.
Телеграм-канал «112» опубликовал видео с камер наружного наблюдения, там видно, как 18-летний С. с рюкзаком за спиной заходит на территорию православной гимназии.
Через три минуты у входа в учебное заведение произойдёт взрыв. Пострадал 15-летний школьник — у него множественные раны и ожоги. Сам подрывник находится в крайне тяжёлом состоянии. При взрыве ему оторвало ногу.
Раскрыта личность устроившего взрыв в православной гимназии при женском монастыре в Серпухове молодого человека, являющегося бывшим воспитанником этого учебного заведения. Об этом 13 декабря сообщает телеграмм-канал Baza.
Подробности в материале: Раскрыта личность устроившего взрыв в православной гимназии в Серпухове
Отец «подрывника» увлекается стрельбой и часто позирует с оружием: в его профиле в соцсетях много фото с пистолетам, винтовками, гранатами. При этом знакомые семьи сообщают, что воспитанием ребенка занималась в основном бабушка: водила его в спортивные секции, интересовалась успехами.
У «подрывника» — травматическая ампутация голени, пришит BAZA:
«Православную гимназию в Серпухове никто не охранял. За безопасность слушателей, учителей и учеников отвечала лишь тревожная кнопка. Её нажали в 8:25, после того как сотрудник гимназии заметил С. у входа, вооружённого ножом и с бомбой.
Через 11 минут на место приехала группа быстрого реагирования, но реагировать на кого-то уже было поздно. При взрыве пострадали 10 детей, от 11 до 17 лет. Они получили баротравмы, ожоги и ушибы. Один из них получил осколочное ранение, его госпитализировали».
У родителей С., который, по предварительным данным, устроил взрыв у гимназии при монастыре в Серпухове, никогда не было с ним проблем.
Молодой человек жил с мамой, при этом был близок с отцом, у которого в Серпухове есть небольшая фирма по установке окон. Вот что о семье RT рассказывает коллега Струженкова-старшего:
«Парень живёт с мамкой, Андрей разошёлся с женой много лет назад. Живут, кайфуют, взрослый малый у них. И никогда вроде никаких проблем с парнем-то и не было. Абсолютно нормальная семья. Я с ним около пяти лет занимаюсь установкой пластиковых окон».
По словам собеседника, Андрей — человек верующий, но никогда не выставлял это напоказ:
«Никаких проблем у них не было, я в шоке, что такое случилось именно с этой семьёй. Я не знаю, что там у Влада могли быть за проблемы в церковной школе. Мне, наоборот, казалось, там круто: и подход серьёзный, и детей учат хорошо. После школы он, по-моему, никуда не пошёл. Почему не в армии? У Влада было что-то со здоровьем, и он имел освобождение».
СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. После взрыва в гимназии при монастыре в Серпухове, предварительно, пострадали 12 человек.
Канал «112» опубликовал список пострадавших при взрыве в Серпуховской православной гимназии.
Сам подрыватель находится в крайне тяжёлом состоянии. У него травматическая ампутация обеих нижних конечностей и шок 3-й степени.
15-летний ученик православной гимназии, который пострадал при взрыве, рассказал, как все произошло: «Я пришёл с утра, на молитву немного опоздал, зашёл, минуты через три неожиданный взрыв прогремел. Все побежали».
Цитата канала «112».
В серпуховских пабликах показали интервью с дедушкой ребёнка, оказавшегося в трапезной монастыря, в котором сегодня устроил взрыв выпускник гимназии. Детей, по словам мужчины, эвакуировали туда, теперь они ждут, когда можно будет уйти домой:
«Ребёнок мне позвонил, признаки какие-то оглушения у него есть, он кричит в телефон: «Дедушка, приезжай скорее, тут дым какой-то, здесь какие-то трещины, какие-то взрывы непонятные!»
Детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова рассказала нам о состоянии пострадавших. По ее словам, тяжелее всех был ранен 15-летний подросток.
В RT пообщались с ученицей православной гимназии в Серпухове, которую пытался подорвать 18-летний С. По информации RT, у него была положительная характеристика из школы, хотя учился он на тройки.
Как говорят его однокашники, парня там травили. Обзывали дрянью, говорили, что он ничего не добьётся, ничего не стоит и вообще попадёт в ад.
В СК РФ подтверждают, что напавший на гимназию при монастыре в Серпухове жив и находится в реанимации.
В Серпухове у гимназии при женском монастыре произошёл взрыв. Что известно к этому часу:
Цитата RT.
Ученик гимназии при женском монастыре в Серпухове рассказал Ruptly о первых минутах после взрыва:
«Я не чувствовал ничего, никакого взрыва — сказали, что был, но я запах только чувствовал. Прекратили [занятия] и пошли в место, там мы сидели. Нам дали таблетки от головы, и все успокоились. Я только полицию видел и скорую, больше ничего не увидел».
Владислав Струженков готовился к нападению на православную гимназию в Серпухове три месяца. Об этом он успел заявить следователям, а после снова потерял сознание — сейчас его везут в больницу.
Кроме того, следователи проверяют версию, что у Струженкова мог быть сообщник. По словам родителей парня, последнее время сын наблюдался у психолога и пил антидепрессанты.
Сейчас у него дома проходит обыск — правоохранители уже нашли элементы для самодельного взрывного устройства. 4 декабря Струженков уже приходил в гимназию и там общался с одним из учеников. По одной из версий, сообщник Струженкова помогал Владиславу готовить взрывное устройство.
Цитата канала Baza.
На месте самоподрыва бывшего гимназиста в Серпухове собирают остатки СВУ и поражающие элементы, которыми оно было начинено.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев — о взрыве в Серпухове:
«Наша задача — продолжать обеспечивать все меры безопасности, чтобы наши школы и другие соцучреждения могли бы избежать таких страшных и трагических событий».
Восемь человек находятся в больницах после взрыва в Серпухове, сообщили РИА Новости в подмосковном минздраве.
«Он пришёл именно на молитву, так как там больше всего людей». Ученик православной гимназии в Серпухове предположил, что Влад Струженков хотел нанести взрывом максимальный урон. Пётр Ф. сообщил «Подъёму», что на утреннюю молитву собираются все ученики.
«Я зашёл на территорию через калитку и увидел на входе в гимназию мужчину в чёрной куртке. Он наклонился, как будто завязывал шнурки, но, видимо, готовил к взрыву самодельную бомбу. Потом он встал, зашёл внутрь, закрыл за собой дверь, и произошёл взрыв. Был оглушающий звук, повалил дым.
Я опоздал на молитву, она начинается в 8:15. Я так понял, что он знал расписание и пришёл именно на молитву, так как там больше всего людей. На молитву мы собираемся в одном месте, там человек тридцать было».
Ученик отрицает буллинг в гимназии, из-за которого, по одной из версий, Струженков пошёл на преступление.
«Я его видел раньше в столовой. Вроде нормальный человек был. Не знаю, с чего он вдруг вздумал так сделать. У нас в школе нет буллинга, нет травли».
Телеграм-канал «112» начал восстанавливать хронологию ЧП в православной гимназии в Серпухове.
В субботу, 11 декабря, Владислав Струженков едет домой к отцу, его родители в разводе, неделю он жил с мамой, а неделю — с папой.
Ничего подозрительного в поведении выпускника православной гимназии никто не замечал. У мальчика были проблемы со здоровьем, несколько лет назад ему удалили щитовидку. По некоторым данным, Струженков посещал психолога и употреблял антидепрессанты.
13 декабря 8:10 18-летний Владислав Струженков выходит из квартиры пятиэтажки на Октябрьской улице в Серпухове. До православной гимназии подрывателю меньше километра.
8:17 Струженков заходит на территорию учебного учреждения. Судя по видео, парень не спешит, при входе один раз оглядывается. В это время в гимназии идёт утренняя молитва. На улице безлюдно, мимо проходит только два школьника.
8:20 Бомба взорвалась рядом со входом в учебное учреждение. Сдетонировало устройство случайно или было приведено в действие намеренно — выяснят следователи. О взрыве в 112 сообщила учительница Елена Илюхина.
В здании выбило дверь, помимо подрывателя различные травмы получили 13 детей.
Больше двух часов Влада Струженкова не могли госпитализировать. На месте ждали саперов, чтобы осмотреть нападавшего. Ничего опасного взрывотехники не обнаружили. Струженков был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Из-за ампутации обеих нижних конечностей, он потерял много крови.
Сейчас по месту жительства отца и матери подрывателя проходят обыски. Следователи изъяли два ноутбука.
Спецкор RT Константин Рожков @Spetscorr поговорил со сторожем женского монастыря в Серпухове. Он рассказал, как эвакуировали учеников после взрыва:
«Мать Клавдия позвонила в спецслужбы, сразу приехали, всё перекрыли. Сразу их [детей] эвакуировали через другие двери и на территорию монастыря отвели».
При входе на территорию гимназии и в само здание необходимо набрать специальный код, добавил охранник. Взрыв произошёл на крыльце, так как напавший не смог попасть внутрь, подчеркнули в Подольской епархии РПЦ.
Ход и результаты расследования уголовного дела по происшествию в монастыре поставлены на контроль в центральном аппарате СК России, сообщает пресс-служба ведомства.
На месте происшествия продолжает работу следственно-криминалистическая группа из числа наиболее опытных сотрудников ГСУ СК России по Московской области.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на убийство на территории монастыря в Серпухове для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России, сообщает пресс-служба ведомства 13 декабря.
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 223.1 УК РФ (покушение на убийство и незаконное изготовление взрывчатых веществ) было возбуждено следственными органами ГСУ СК России по Московской области. По предварительным данным, к совершению преступлений на территории женского монастыря в Серпухове причастен бывший 18-летний ученик православной церковно-приходской школы. В результате произошедшего он сам получил ранения и сейчас находится в медицинском учреждении.
Один учащийся с травмами, полученными в результате произошедшего, госпитализирован, еще шесть человек осматриваются медиками. Точные данные о пострадавших уточняются.
На месте происшествия продолжает работать следственная группа из числа следователей и криминалистов СК России. Устанавливается хронология и мотивы совершенного преступления, а также причины и условия, предшествовавшие ему.
В рамках расследования будут назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая для оценки состояния здоровья подозреваемого.
Семья 18-летнего ученика православной церковно-приходской школы, который устроил взрыв в Серпухове, — спокойная и нормальная, а сам он никогда не хулиганил, рассказала Ruptly соседка:
«О них плохого я ничего сказать не могу. Сын жил здесь с отцом, нормальный парень. Отец — предприниматель, простой парень рабочий, дедушка — на пенсии. Они втроём жили».
В центральный аппарат Следственного комитета России передано дело о происшествии на территории женского монастыря в городе Серпухове (Московская область), сообщила 13 декабря официальный представитель ведомства Светлена Петренко.
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Патриарх Кирилл призвал оказать поддержку пострадавшим в трагедии в серпуховском монастыре, выразив надежду, что будет сделано всё необходимое, дабы исключить повторение подобных инцидентов.
«Болью в моем сердце отозвалась скорбная весть о взрыве, произошедшем в Православной классической гимназии г. Серпухова, в результате которого пострадали учащиеся сего учебного заведения.
В этих нелегких обстоятельствах особенно важно проявить сочувствие, оказать внимание и поддержку тем, кого коснулась беда, помочь страждущим людям преодолеть последствия совершенного преступления.
Надеюсь, что городские власти, силовые ведомства и образовательные учреждения сделают всё необходимое, дабы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем.
Молюсь Многомилостивому Богу о выздоровлении пострадавших. Истинный Врач душ и телес Господь да исцелит их вскоре, обновит и восполнит силы, утешит родных и близких», — говорится в соболезновании патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
По последним данным, от взрыва пострадали 12 человек.
Устроившего взрыв молодого человека пока не могут допросить из-за тяжелого состояния.
Спортсмен, который тренировался с 18-летним Владиславом Струженковым, устроившим взрыв у гимназии в Серпухове, рассказал о нём RT:
«Ушёл [из команды] примерно полтора года назад. Был нормальным таким, адекватным. Он был на двух соревнованиях, на чемпионате России в Москве занял призовое место».
По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина организованы проверочные мероприятия всех негосударственных образовательных организаций Подмосковья.
Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала негосударственных образовательных организаций, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима.
Будет дана правовая оценка действиям администрации учреждений в условиях чрезвычайного происшествия. Предметом проверки станут и другие вопросы исполнения федерального законодательства, сообщает прокуратура Московской области.
По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Патриарх Кирилл: «Болью в моем сердце отозвалась скорбная весть о взрыве, произошедшем в Православной классической гимназии г. Серпухова, в результате которого пострадали учащиеся сего учебного заведения. В этих нелегких обстоятельствах особенно важно проявить сочувствие, оказать внимание и поддержку тем, кого коснулась беда, помочь страждущим людям преодолеть последствия совершенного преступления».
Компоненты для изготовления СВУ изъяты в квартире бывшего гимназиста, устроившего взрыв в Серпуховском женском монастыре, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
«В квартире, где проживал молодой человек, найдены компоненты для изготовления СВУ, которое он собирал несколько месяцев. Предварительно, он брал инструкции из интернета», — сказал собеседник агентства.
Введенский владычный монастырь в Серпухове основал в 1360 году митрополит Киевский и всея Руси Алексий. До 1806 года он был мужским.
В советское время монастырь был закрыт и возобновил свою деятельность уже после распада Советского Союза.
С 2001 года при монастыре действует православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского. На ее сайте отмечается, что она предоставляет гуманитарное образование по федеральному стандарту, также там изучаются Закон Божий, история церкви, церковнославянский и латинский языки и ряд других дисциплин.
По данным Telegram-канала SHOT, в квартире и гараже отца Владислава Струженкова, подозреваемого в организации взрыва в Серпуховском монастыре, во время обысков были найдены металлические трубки и химические вещества, которые, предположительно, использовались для изготовления взрывного устройства, пневматические пистолеты и винтовки, охолощённый автомат и металлоискатель.
Задержан друг молодого человека, подозреваемого во взрыве на территории Серпуховского монастыря, сообщает Telegram-канал Baza. Парня по имени Никита, который учится в местном колледже, допрашивают, его процессуальный статус пока неизвестен. «Задержанный друг Влада Струженкова признался следователям, что видел, как его товарищ собирает взрывчатку», — отмечает источник. Никита может стать обвиняемым по уголовному делу о взрыве.
Взрывное устройство, которое сработало на пороге православной гимназии, было начинено поражающими элементами, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Поражающие элементы для самодельного взрывного устройства, в том числе металлические шарики, были изъяты при обыске в жилище подрывника. Сам 18-летний Владислав Струженков, который принес СВУ в гимназию, остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
На период праздничных мероприятий в Подмосковье необходимо усилить меры безопасности. Об этом 14 декабря заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства. Произошедший 13 декабря в Серпухове взрыв у дверей православной гимназии губернатор назвал терактом.
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Напавший на Серпуховский женский монастырь в Подмосковье Владислав Струженков самостоятельно сделал и испытал бомбу. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Следователи выяснили, что Струженков пришел со взрывным устройством, начиненным поражающими элементами и предположительно помещенным в термос.
Подозреваемый во взрыве на территории женского монастыря в городе Серпухове (Московская область) может получить пожизненный срок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.
По его словам, на данный момент уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство и о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Однако сейчас пострадавшие находятся в реанимации. В случае смерти одного из них, дело, вероятно, переквалифицируют по статье об умышленном убийстве. В этом случае предполагаемому виновнику будет грозить пожизненное заключение.
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