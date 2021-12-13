Серпухов, Московская область, 13 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Раскрыта личность устроившего взрыв в православной гимназии при женском монастыре в Серпухове молодого человека, являющегося бывшим воспитанником этого учебного заведения. Об этом 13 декабря сообщает Телеграмм-канал Baza.

mikegi Взрыв

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«Напавшего на православную гимназию в Серпухове зовут Владислав Струженков, ему 18 лет», — говорится в сообщении.

Также указывается, что напавший на монастырь на данный момент находится без сознания и ему при взрыве оторвало ногу. При этом ранее сообщалось, что молодой человек погиб, однако позднее медикам удалось его реанимировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГУ МВД России по Подмосковью опубликовало официальную информацию по ЧП в православной гимназии в Серпухове.