Красногорск, 14 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. На период праздничных мероприятий в Подмосковье необходимо усилить меры безопасности. Об этом 14 декабря заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Андрей Воробьев

«Хочу начать с того происшествия, трагедии, которое произошло вчера. Слава Богу все дети, которые учатся в гимназии живы. Был, по сути, теракт — 18-летний бывший школьник пришел и привел в действие взрывное устройство. Знаю, что семь детей госпитализированы, прошу уделить особое внимание их здоровью», — сказал Воробьев.

По его мнению, произошедшее ЧП лишний раз подтверждает важность программы «Безопасный регион» и других мер, направленных на предотвращение ЧП.

«Территория большая, нуждается во внимании. Тем более мы понимаем, что новогодние праздники, гуляния, все мероприятия должны сопровождаться с точки зрения безопасности своевременно и грамотно. Прошу это держать на контроле и максимально уделять внимание этому вопросу», — отметил губернатор Московской области.