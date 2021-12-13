Серпухов, Московская область, 13 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено после происшествия на территории Введенского женского монастыря в подмосковном Серпухове. Об этом 13 декабря сообщает официальный сайт Следственного комитета России.

Belive.ru Уголовное дело

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Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).

В СК отметили, что по предварительным данным к совершению преступления может быть причастен бывший воспитанник школы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Следственного комитета РФ поручил доложить о ходе расследования ЧП в женском монастыре в Подмосковье.