Серпухов, Московская область, 13 декабря, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Взрывное устройство на территорию женского монастыря в подмосковном Серпухове пронёс юноша, ранее воспитывавшийся в церковно-приходской школе при обители. Об этом 13 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Niklas Freidwall Взрыв

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ЧП произошло утром 13 декабря. Злоумышленник проник на территорию монастыря и привёл в действие взрывное устройство. По данным источника агентства, нападавший испытывал ненависть к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений. Возможной причиной мог стать буллинг, которому тот подвергался во время учёбы.

В результате ЧП пострадали, по предварительным данным, шесть человек. На место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин.

По предварительной информации, напавший на монастырь юноша скончался.