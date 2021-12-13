Серпухов, Московская область, 13 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Число пострадавших при взрыве на территории Введенского Владычного монастыря в подмосковном Серпухове выросло до 12. Об этом 13 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Источник уточнил, что все пострадавшие являются подростками.

«Один из них — 15-летний — госпитализирован в тяжёлом состоянии», — приводит агентство слова своего собеседника. Он уточнил, что территория монастыря в настоящий момент оцеплена, с детьми работают психологи, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, в РПЦ пообещали оказать помощь всем пострадавшим при ЧП в православной гимназии в Серпухове.