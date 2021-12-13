Москва, 13 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство на территории монастыря в Московской области. Об этом 13 декабря сообщает официальный сайт СК РФ.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

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Глава СК поручил руководителю главного следственного управления СК России Александру Старикову доложить о ходе расследования уголовного дела. Оно возбуждено по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).

В сообщении СК отмечается, что к совершению преступления может быть причастен бывший ученик православной приходской школы. На месте происшествия работают наиболее опытных сотрудников ГСУ. Количество пострадавших уточнятся.

«Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — рассказали в Следственном комитете.