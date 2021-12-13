Москва, 13 декабря, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В центральный аппарат Следственного комитета России передано дело о происшествии на территории женского монастыря в городе Серпухове (Московская область), сообщила 13 декабря официальный представитель ведомства Светлена Петренко.

Sledcom.ru Глава СК России Александр Бастрыкин

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Поручение передать дело в Главное следственное управление СКР «для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования» дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

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Напомним, управление СКР по Московской области возбудило 13 декабря уголовное дело о покушении на убийство и о незаконном изготовлении взрывчатых веществ в связи со взрывом в серпуховском монастыре. Подозреваемым в преступлении является ученик православной церковно-приходской школы.