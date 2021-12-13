Москва, 13 декабря, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Русская православная церковь (РПЦ) окажет помощь всем пострадавшим в результате происшествия в православной гимназии Введенского Владычного монастыря в подмосковном Серпухове. Об этом 13 декабря сообщил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в телеграм-канале.

Иван Андреевский Владимир Легойда

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По его словам, сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются, и «церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим».

«Церковь, в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь, — рассказал Легойда. — Мы будем и впредь работать со всеми детьми».

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва в православной гимназии в Подмосковье. В МВД назвали произошедшее самоподрывом.