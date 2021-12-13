Серпухов, Московская область, 13 декабря, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Бывший воспитанник церковно-приходской школы, напавший на женский монастырь в подмосковном Серпухове, скончался. Об этом 13 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Niklas Freidwall Взрыв

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Источник рассказал, что совершивший нападение молодой мужчина ранее являлся воспитанником церковно-приходской школы при обители. Мотивом преступления могла стать ненависть к педагогам школы и монахиням из-за возможного буллинга во время учёбы.

Как сообщало ИА REGNUM, на место ЧП выехал прокурор Подмосковья Сергей Забатурин. Взрывное устройство сработало утром 13 декабря на территории женского монастыря в Серпухове.