Серпухов, Московская область, 13 декабря, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Молодой человек, который устроил взрыв в женском монастыре в городе Серпухове Московской области, по предварительным данным, умер. Об этом 13 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Взрыв

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Уточняется, что местный житель прошел на территорию женского монастыря с самодельным взрывным устройством, где привел его в действие.

Кроме того, указывается, что, по последней информации, в результате взрыва пострадали шестеро детей, которым на месте оказывается медицинская помощь, а также еще один подросток госпитализирован с минно-взрывными травмами конечностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на место взрыва в Серпуховском женском монастыре выехал прокурор Московской областиСергей Забатурин.