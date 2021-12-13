Серпухов, Московская область, 13 декабря, 2021, 10:01 — ИА Регнум. На территории женского монастыря в городе Серпухове в Подмосковье неизвестным было приведено в действие взрывное устройство. Об этом 13 декабря сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московский области Ольга Врадий.

geralt Взрыв

«Тринадцатого декабря на территории женского монастыря в Серпухове неизвестный привел в действие взрывное устройство. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты ГСУСК России по Московской области», — приводит ее слова РИА Новости.

Кроме того, Врадий уточнила, что в настоящее время уточняется число пострадавших и принимается решение по вопросу о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Московской области мужчина привёл в действие самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадали два человека.