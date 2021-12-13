Серпухов, Московская область, 13 декабря, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Люберецкий ожоговый центр доставлен ребёнок, пострадавший в результате взрыва на территории Введенского женского монастыря в Серпухове. Об этом 13 декабря сообщает «Московский комсомолец».

Brett Neilson Взрыв

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в Серпуховском женском монастыре — трансляция»

ЧП произошло в здании Православной гимназии. Бывший воспитанник проник на её территорию и привёл в действие взрывное устройство. В результате погиб он сам, пострадали семь человек. Шести пострадавшим помощь оказана на месте, один учащийся доставлен в Люберецкий ожоговый центр. Уточняется, что угрозы его жизни нет.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.