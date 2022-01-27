Крушение самолёта Ан-12 в Иркутской области 3 ноября 2021г
Сеть: «Хочу слышать вой либероты» — истребитель ВВС США потерпел аварию
Сообщение пресс-службы Тихоокеанского флота США, согласно которому американский истребитель F-35 потерпел аварию при попытке совершить посадку на авианосец «Карл Винсон» ВМС США в Южно-Китайском море, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 26 января...
27 января 2022
Авиакатастрофы, пытки в колониях и год Байкала: Приангарье-2021
В 2021 году экономика Иркутской области, несмотря на пандемию, восстановилась. Это видно не только по доходам областного бюджета, но и по открытию новых предприятий, снижению уровня безработицы, строительству современных школ, детских садов, библиотек и кинозалов. Следите за развитием событий в...
4 января 2022
Минтранс Белоруссии: экипаж упавшего Ан-12 не успел исправить ситуацию
В настоящее время еще рано делать выводы о причинах падения самолета Ан-12 авиакомпании «Гродно» под Иркутском. Об этом 14 ноября заявил глава Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский в эфире телеканале ОНТ. «Говорить о выводах преждевременно. Можно...
15 ноября 2021
Обломки самолёта Ан-12, рухнувшего под Иркутском, перевозят в ангар
Дорожная служба Иркутской области обнародовала свежие фотографии с места авиакатастрофы военно-транспортного самолёта Ан-12, рухнувшего под Иркутском. Как сообщает 8 ноября пресс-служба правительства региона, в настоящее время и дет вывоз обломков: их доставляют на территорию международного...
8 ноября 2021
Черные ящики рухнувшего под Иркутском самолета передадут в Москву
В Москву для расшифровки в ближайшее время будут переданы черные ящики упавшего под Иркутском самолета Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно». Об этом, как передает РИА Новости, сообщил 5 ноября глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский журналистам. «Как мы понимаем, в...
5 ноября 2021
Крушение военно-транспортного самолёта Ан-12 под Иркутском — трансляция
В Иркутской области вечером, 3 ноября, потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-12 авиакомпании «Гродно» (Белорусия), выполняющий рейс из Якутска в Иркутск. Трагедия произошла в семи километрах от аэропорта после второй попытки совершить посадку для дозаправки. При ударе о землю борт...
5 ноября 2021
Крушение самолёта Ан-12 под Иркутском: возбуждено уголовное дело
В связи с крушением военно-транспортного самолёта Ан-12 под Иркутском уголовное дело возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или...
5 ноября 2021
Под Иркутском обнаружили останки всех жертв крушения Ан-12
Останки всех девяти погибших обнаружили на месте крушения Ан-12 под Иркутском. Об этом 5 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение военно-транспортного самолёта Ан-12 под Иркутском — трансляция» Как сообщало ИА...
5 ноября 2021
В Иркутскую область пришло ненастье
Жителей Иркутской области, где накануне вечером, 3 ноября, в условиях ненастной погоды с ледяным дождём потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-12, вновь предупредили о существенном ухудшении погодных условий. Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире –...
4 ноября 2021
После катастрофы с Ан-12 в Приангарье ставят вопрос о переносе аэропорта
В связи с крушением военно-транспортного самолёта Ан-12 под Иркутском губернатор Приангарья Игорь Кобзев вновь поднял вопрос о переносе аэропорта за черту города. Также он хотел бы услышать основную версию произошедшего. Об этом сегодня, 4 ноября, глава региона сообщил по итогам оперативного...
4 ноября 2021
Глава Приангарья хочет знать, что за груз перевозили в рухнувшем Ан-12?
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по итогам оперативного совещания, связанного с катастрофой военно-транспортного самолёта Ан-12 под Иркутском, отметил, что хотел бы понимать, что за груз перевозило судно, передает ИА REGNUM. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение...
4 ноября 2021
Экспертизу тел погибших при крушении Ан-12 под Иркутском проведут в три дня
В Иркутск, где потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-12, будут дополнительно привлечены специалисты для проведения генетической экспертизы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение военно-транспортного самолёта Ан-12 под Иркутском —...
4 ноября 2021
Место крушения самолёта Ан-12 засняли с вертолёта
Место крушения самолёта Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» под Иркутском засняли с воздуха. На кадрах, предоставленных пресс-службой правительства Приангарья, снятых с вертолёта, видно, что судно упало в лесистой местности, оставив за собой широкую просеку из поломанных деревьев. Следите за...
4 ноября 2021
Обнародованы новые фамилии жертв катастрофы с Ан-12 в Приангарье
Власти Иркутской области намерены выяснить, что за груз перевозили в военно-транспортном самолёте АН-12, рухнувшем накануне, 3 ноября близ иркутского аэропорта. Не исключено, что речь идёт о чем-то особо ценном. Этот вопрос в ходе оперативного заседания поддал губернатор Приангарья Игорь Кобзев...
4 ноября 2021
Названа предварительная причина крушения Ан-12 под Иркутском
Предварительной причиной крушения транспортного самолёта Ан-12 в Иркутской области, в результате которого погибли семь человек, является обледенения руля высоты и элементов механизации крыла воздушного судна, сообщает телеграм-канал Mash. Уточняется, что данная версия катастрофы основывается на...
3 ноября 2021
Белоруссия расследует катастрофу своего АН-12 под Иркутском
Минтранс Белоруссии создаёт специальную комиссию по расследованию крушения самолёта Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», который 3 ноября потерпел катастрофу под Иркутском. Белорусская государственная авиакомпания отказывается комментировать инцидент. По данным МЧС России, на борту белорусского...
3 ноября 2021
Найден чёрный ящик самолёта Ан-12, разбившегося в Приангарье
На месте катастрофы Ан-12 в Иркутской области обнаружен бортовой самописец разбившегося самолёта, сообщает 3 ноября Восточное межрегиональное управление СКР на транспорте. По некоторым данным, черный ящик сильно поврежден. К расшифровке данных специалисты приступят позднее. Отмечено, что на месте...
3 ноября 2021
На борту разбившегося Ан-12 были граждане России, Белоруссии и Украины
При крушении транспортного самолёта Ан-12 в Иркутской области погибли граждане России, Белоруссии и Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии. «Воздушным судном управлял опытный экипаж, в составе которого входило семь человек: два гражданина Российской...
3 ноября 2021
Разбившийся под Иркутском Ан-12 принадлежал белорусской авиакомпании
Потерпевший крушение под Иркутском транспортный самолёт Ан-12 принадлежал «Авиакомпании Гродно». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии. «При уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождём, ледяной дождь)...
3 ноября 2021
При крушении самолёта Ан-12 под Иркутском погибли все члены экипажа
Никто из экипажа транспортного самолёта Ан-12, потерпевшего крушение 3 ноября под Иркутском, не выжил. Об этом сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. «Все погибли. Фрагменты тел имеются», — сказал он. Кобзев добавил, что точное количество погибших в настоящее время...
3 ноября 2021