В Иркутской области вечером, 3 ноября, потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-12 авиакомпании «Гродно» (Белорусия), выполняющий рейс из Якутска в Иркутск. Трагедия произошла в семи километрах от аэропорта после второй попытки совершить посадку для дозаправки. При ударе о землю борт загорелся. Погибли, как выяснилось, не шесть, а девять человек: пятеро членов экипажа и четверо сопровождавших. Не исключено, что они перевозили какой-то особо ценный груз. Поисковая операция продолжается. Экспертизу останков погибших при крушении Ан-12 под Иркутском могут начать через три дня. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: На борту потерпевшего крушение под Иркутском Ан-12 были девять человек

Правительство Иркутской области Место крушения самолёта АН-12 авиакомпании «Гродно» под Иркутском

06:42 04.11.2021 Власти Иркутской области намерены выяснить, что за груз перевозили в военно-транспортном самолёте Ан-12, рухнувшем накануне, 3 ноября, близ иркутского аэропорта. Не исключено, что речь идёт о чем-то особо ценном. Читайте также: Обнародованы новые фамилии жертв катастрофы с Ан-12 в Приангарье

06:43 04.11.2021 Параметрический бортовой самописец («чёрный ящик») был найден на месте крушения самолёта Ан-12 в Иркутской области. Читайте также: На месте крушения самолёта Ан-12 под Иркутском найден второй «чёрный ящик»

06:45 04.11.2021 Место крушения самолёта Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» в Иркутской области засняли с воздуха. [[[video-0]]] Пресс-служба правительства Иркутской области.

06:58 04.11.2021 Сам самолёт после падения выгладит как куча белых обломков. Напомним, что аэропорт Иркутска, где намеревался приземлиться самолёт, находится в городской черте. Вероятно, ситуация была очень опасной. Читайте подробнее: Место крушения самолёта Ан-12 засняли с вертолёта

07:05 04.11.2021 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: «Поскольку к уже известному числу погибших в самолёте АН-12 добавились еще двое, я дал поручение организовать взаимодействие с родственниками. Нам нужно чётко понимать их желание — когда они приедут. В рамках этого мы дали поручение городу найти одну гостиницу, чтобы это было в одном месте — минимум 20 номеров и там будет работать психолог».

07:09 04.11.2021 Фотографии с места крушения самолёта АН-12 под Иркутском. Пресс-служба правительства Иркутской области.

07:11 04.11.2021 На место авиакатастрофы выезжали четыре бригады скорой и две — медицины катастроф. Пресс-служба правительства Иркутской области.

07:13 04.11.2021 Спасатели работают на месте падения Ан-12 под Иркутском. Пресс-служба правительства Иркутской области.

07:15 04.11.2021 Минтранс Якутии: «Грузовой самолет (принадлежность — Белоруссия, рейс GRX 1252) вылетел с Кепервеема (Билибино, Чукотка), в Якутске останавливался на дозаправку. В 16:58 по местному времени вылетел из Якутска, выход из зоны регионального наблюдения аэронавигации в 18:10 местного времени». Фрагмент двигателя самолёта Ан-12, рухнувшего под Иркутском. Фото пресс-службы правительства Приангарья.

07:16 04.11.2021 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сразу прибыл на место авиакатастрофы. Фото — правительство Приангарья.

07:19 04.11.2021 Обнародованы видеокадры с места крушения военно-транспортного самолёта Ан-12 под Иркутском. Напомним, самолёт потерпел катастрофу при посадке. [[[video-1]]] Правительство Приангарья.

07:20 04.11.2021 [[[video-2]]] Работа спасателей на месте крушения военно-транспортного самолёта Ан-12 под Иркутском.

07:23 04.11.2021 Работы на месте крушения военно-транспортного самолёта Ан-12 под Иркутском велись в ночное время и продолжаются по сей день. [[[video-3]]] Видеокадры предоставлены пресс-службой правительства Приангарья.

07:23 04.11.2021 Причиной крушения самолёта Ан-12, который заходил на посадку в аэропорт Иркутск в районе села Пивовариха 3 ноября стали обледенение руля высоты и элементов механизации крыла. «В пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг говорят первичные данные — в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца», — цитирует «Интерфакс» свой источник, знакомый с ходом расследования.

07:25 04.11.2021 Кроме руля высоты, могли обледенеть элементы механизации крыла, усугубляющими факторами могли стать перегруз и неверная центровка груза самолёта.

07:27 04.11.2021 Побывав на месте авиакатастрофы с Ан-12, губернатор Игорь Кобзев отметил, что трагедия произошла после того, как пилоты решили пойти на второй заход при посадке. Место трагедии спасателям показали местные жители. [[[video-4]]] Видеокадры предоставлены пресс-службой правительства Приангарья.

07:32 04.11.2021 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: «Мы видим только одно: к сожалению, все погибли, фрагменты нет имеются. По некоторым данным — от пяти до семи человек». Уже сейчас точно известно, что погибших было девять: пятеро членов экипажа и четверо — сопровождавших груз, какой — неясно. [[[video-5]]] Видеокадры предоставлены пресс-службой правительства Приангарья.

07:33 04.11.2021 Место крушения военно-транспортного самолёта АН-12 под Иркутском. Фото пресс-службы правительства Приангарья.

07:36 04.11.2021 При ударе о землю самолёт Ан-12, потерпевший крушение под Иркутском, загорелся. Работа спасателей продолжалась даже ночью. [[[video-6]]] Видеокадры предоставлены пресс-службой правительства Приангарья.

07:39 04.11.2021 Спасательные работы на месте крушения Ан-12 под Иркутском. [[[video-7]]] Видеокадры предоставлены пресс-службой правительства Приангарья.

07:41 04.11.2021 Обломок самолёта Ан-12, потерпевшего крушение под Иркутском. Фото пресс-службы правительства Приангарья.

07:47 04.11.2021 Обломок самолёта Ан-12, потерпевшего крушение под Иркутском. Фото пресс-службы правительства Приангарья.

07:56 04.11.2021 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: «Для того, чтобы произвести следственные действия, необходимо убрать территорию крушения самолёта Ан-12 от снега, мы это сделаем».

07:58 04.11.2021 На месте крушения Ан-12 установлен лагерь, созданы все условия для работы следствия.

07:59 04.11.2021 Губернатор региона Игорь Кобзев поручил оказать помощь в размещении родственников погибших в авиакатастрофе в Иркутском районе. Этот вопрос обсудили в рамках заседания КЧС под председательством главы области. В оперативном совещании приняли участие члены правительства Иркутской области, МЧС, администрации города Иркутска, Иркутского района.

08:01 04.11.2021 По некоторым данным, на борту также находилось руководство авиационной транспортной компании «Заполярье».

08:22 04.11.2021 В Иркутск, где потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-12, будут дополнительно привлечены специалисты для проведения генетической экспертизы, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Нам говорят, что, возможно, она будет закончена в течение двух-трех дней. К исходу дня 5 ноября, в принципе, основные вопросы, которые определились, они уже будут известны», — отметил сегодня, 4 ноября, в ходе оперативного совещания губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Подробности в материале: Экспертизу тел погибших при крушении Ан-12 под Иркутском проведут в три дня

08:24 04.11.2021 При крушении Ан-12 в Иркутской области погибли члены руководства транспортной авиакомпании «Заполярье». В первые часы после катастрофы еще оставалась надежда, что Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович сошли с рейса во время дозаправки самолета в Якутске, но она не оправдалась. Всего на борту находились девять человек. Цитата truekpru.

08:26 04.11.2021 Сегодня, 4 ноября, для осмотра места происшествия и дальнейшего расследования причин авиакатастрофы в Иркутск прибывают представители Центрального аппарата Следственного комитета РФ и Межгосударственного авиационного комитета.

08:33 04.11.2021 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по итогам оперативного совещания, связанного с катастрофой военно-транспортного самолёта Ан-12 под Иркутском, отметил, что хотел бы понимать, что за груз перевозило судно, передает ИА REGNUM. «Нас интересует сопровождающий груз, который они везли. Что он из себя представляет? Особо ценный или бытовой? Чтобы не было недопониманий», — подчеркнул глава Приангарья. Читайте также: Глава Приангарья хочет знать, что за груз перевозили в рухнувшем Ан-12?

09:09 04.11.2021 В связи с крушением военно-транспортного самолёта Ан-12 под Иркутском губернатор Приангарья Игорь Кобзев вновь поднял вопрос о переносе аэропорта за черту города. Также он хотел бы услышать основную версию произошедшего. Об этом сегодня, 4 ноября, глава региона сообщил по итогам оперативного совещания, передает корреспондент ИА REGNUM. «Хотел бы сегодня услышать от технического комитета — комиссии, которую назначили для расследования, что же всё-таки произошло? Потому, что это — город, аэропорт расположен в черте города. Как и многие жители, я, конечно, обеспокоен этим положением дел», — отметил Игорь Кобзев. Читайте подробнее: После катастрофы с Ан-12 в Приангарье ставят вопрос о переносе аэропорта

09:23 04.11.2021 Генеральный директор Юрий Володин и первый замгендиректора Олег Вишнев авиационной транспортной компании «Заполярье» погибли при крушении самолета Ан-12 под Иркутском.

09:40 04.11.2021 Психологи ГУ МЧС России по Иркутской области готовы оказать необходимую помощь родным погибших.

09:48 04.11.2021 Место катастрофы Ан-12 под Иркутском. Пресс-служба правительства Приангарья.

09:56 04.11.2021 Напомним, предварительной причиной крушения транспортного самолёта Ан-12 в Иркутской области, в результате которого погибли девять человек, является обледенение руля высоты и элементов механизации крыла воздушного судна. Читайте также: Названа предварительная причина крушения Ан-12 под Иркутском

10:02 04.11.2021 Глава Иркутской области Игорь Кобзев: «Следственные органы доложили, что планируют работать на месте ещё два дня. Нужно понять, что же всё-таки случилось вчера вечером с бортом, почему произошла эта трагедия».

10:04 04.11.2021 Крушение Ан-12 под Иркутском. Пресс-служба правительства Приангарья.

10:07 04.11.2021 «Живу в Ивату и радуюсь, что не на мой дом упал. Рядом стройка многоэтажки. И страшно. Реально страшно, что она может стать одной из причин такой катастрофы. Соболезнования родным экипажа», — такой комментарий оставили на странице губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в Instagram.

10:09 04.11.2021 «Ещё, как назло, этот снег, поиски только усложняет…» — такой комментарий оставили на странице губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в Instagram.

10:12 04.11.2021 Напомним, на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области обнаружены оба бортовых самописца. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что речевой самописец изъяли, а параметрический находится в хвостовой части лайнера. «Обнаружены речевой самописец, он изъят, и параметрический в хвостовой части самолёта, ещё не изъят», — говорится в сообщении.

10:12 04.11.2021 Жертвами крушения Ан-12 стали девять человек, при столкновении с землей самолет вспыхнул, находящиеся внутри погибли во время пожара.

10:15 04.11.2021 Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ. На месте крушения Ан-12 под Иркутском работает следственная группа, которая осматривает разрушенную часть воздушного судна и бортовой самописец. Фото пресс-службы правительства Приангарья.

10:24 04.11.2021 Мэр Иркутска Руслан Болотов выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе: «Крушение самолета АН-12, произошедшее вечером 3 ноября рядом с поселком Пивовариха, — огромное горе для родных и близких членов экипажа. До последнего у нас была надежда, что кому-то из них удалось выжить. К прискорбию, трагедия оборвала жизни всех, кто находился на борту. Утрата близких — тяжелое испытание и безмерное горе. Искренне желаю всем, кто знал и любил погибших, мужества и стойкости. Примите слова сочувствия и поддержки».

10:40 04.11.2021 От авиакомпании «Гродно» получили данные о тех, кто был на борту. — Капитан Егоров Александр Николаевич, Россия — Второй пилот Щучко Олег Валерианович, Украина — Бортрадист Чуприненко Александр Борисович, Украина — Штурман Сергеев Андрей Евгеньевич, Белоруссия — Бортмеханик Кропалев Юрий Николаевич, Россия — Инженер Гармоненко Дмитрий Иванович, Белоруссия — Инженер Карпук Максим Михайлович, Белоруссия. Цитата Instagram губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Кроме того, в самолете находились двое руководителей компании «Заполярье»: Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович — об этом Игорь Кобзев сообщил позднее.

10:41 04.11.2021 Обломки самолёта Ан-12, потерпевшего крушение под Иркутском. Фото пресс-службы правительства Иркутской области.

10:59 04.11.2021 «Очень жалко людей! Соболезную! Попали в непогоду», — написала на странице губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в Instagram sashabuzhigeeva.

11:09 04.11.2021 «Соболезнования родным и близким! Когда, наконец, перенесут аэропорт из города! Бог или случай спас людей, которые находились в своих домах», — написала на странице губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в Instagram somova7887.

11:10 04.11.2021 «В Иркутске авиакатастрофы — это отдельная тема. Самая сложная посадочная полоса в стране… когда уже построят новый аэропорт? Вы бы там по линии «Единой России» подвинули бы тему!» — поддерживает на странице губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в Instagram pjerokatin.

11:30 04.11.2021 Всё, что осталось от военно-транспортного самолёта Ан-12 после крушения под Иркутском. Останки ещё троих пока не найдены. Фото пресс-службы правительства Приангарья.

11:45 04.11.2021 Причиной крушения называют ледяной дождь.

11:48 04.11.2021 Гендиректор АТК «Заполярье» Юрий Володин и его зам Олег Вишнев сопровождали груз. Они были двумя из четырёх пассажиров на борту Ан-12, потерпевшего крушение под Иркутском. Остальные пятеро погибших — члены экипажа. Что за груз перевозили в самолёте — неизвестно.

12:04 04.11.2021 При вылете с Чукотки разбившийся под Иркутском самолет Ан-12 не проходил противогололедную обработку. Представитель авиаузла сообщил, что аэропорт не проверяет техническую готовность. «У нас самолеты не проходят противогололедную обработку: минусовые температуры, нет этих перепадов температур, лед не образуется. У каждой авиакомпании свой техсостав, они смотрели, проверяли состояние самолета, он вылетел нормально», — рассказал представитель аэропорта РИА Новости.

12:05 04.11.2021 Также представитель аэропорта подтвердил, что при вылете с Чукотки в среду примерно в 14:00 по местному времени (05:00 мск) на борту Ан-12 было девять человек: семь членов экипажа и двое сопровождающих из руководства АТК «Заполярье» (Володин Юрий Викторович, Вишнев Олег Эдуардович).

12:35 04.11.2021 СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском. Правоохранители двух стран уже разбираются в условиях, способствовавших ЧП с самолётом.

12:37 04.11.2021 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев (в центре кадра) на месте крушения Ан-12 под Иркутском. Фото пресс-службы правительства Приангарья.

13:22 04.11.2021 Жителей Иркутской области, где накануне вечером, 3 ноября, в условиях ненастной погоды с ледяным дождём потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-12, вновь предупредили о существенном ухудшении погодных условий. Читайте подробнее: В Иркутскую область пришло ненастье

13:27 04.11.2021 Сотрудник МЧС и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев осматривают место, где рухнул Ан-12 под Иркутском. Останки ещё троих погибших пока не найдены. Фото пресс-службы правительства Приангарья.

14:12 04.11.2021 На месте крушения военно-транспортного самолёта Ан-12 под Иркутском — много белого: это и пена, которую спасатели обильно применяли после возгорания судна, и снег. В Приангарье наблюдаются обильные осадки. Фото пресс-службы правительства Приангарья.

14:28 04.11.2021 «Ну просто капец какой-то! Не проходит недели, чтобы не разбился самолет или вертолет. Что происходит? Менеджеры управляют, не вникая в технические вопросы. Отсутствие должного технического обслуживания, подготовки и слетанности экипажей, эксплуатация авиатехники, вылетавшей отведенный ресурс и зачастую с известными неисправностями, и многое другое», — негодует один из читателей в интернете.

15:35 04.11.2021 Глава Приангарья Игорь Кобзев и один из спасателей на месте крушения транспортного самолёта Ан-12 под Иркутском. Где-то здесь могут ещё находиться останки не найденных погибших. Фото пресс-службы правительства Приангарья.

07:31 Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, приступили к поискам людей. Фото пресс-службы правительства Приангарья.

08:20 «Ан-12, самолет — небесный пахарь, работяга, трудяга. Заслуженный ветеран, дедушка транспортной авиации! На сегодняшний день у него один недостаток, и это возраст. Светлая память всем, кто погиб в авиакатастрофе», — написал в группе «Инцидент Иркутск» («ВКонтакте») Олег Шардин.

08:28 Антонов Ан-12БК, Бортовой номер: EW-518TI. Авиакомпания Гродно. В эксплуатации с 1968 г. до 03.11.2021 . Завод-изготовитель № 84 (Ташкент). Заводской №: 8 346 107. Серийный № 61−07. Дата выпуска и первого полета: 1968 год. Ранее имел бортовые номера: EY-411, Душанбе (19.12.2014 — январь 2019). EK-11 001, Ереван (декабрь 2003 — декабрь 2014). Потерпел крушение под Иркутском 3 ноября 2021 года. Погибли 9 человек.

08:29 «Этот самолет неоднократно использовал нашу площадку, поэтому при заходе на первый круг, наверное, с учетом сложных погодных условий запросил второй. И при заходе на второй потерпел крушение в семи километрах от аэропорта», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

08:30 Ранее начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области Андрей Шутов заявил, что связь с грузовым судном Ан-12 была потеряна в среду в14:45 по московскому времени, когда самолет заходил на посадку в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха.

09:02 Останки всех девяти погибших обнаружили на месте крушения Ан-12 под Иркутском, пишут СМИ.

09:08 Напомним, военно-транспортный самолёт Ан-12 авиакомпании «Гродно» (Белоруссия), выполняющий рейс из Якутска, потерпел крушение под Иркутском вечером 3 ноября. От удара судно загорелось, и все девять человек, что были на боту (пятеро членов экипажа и четверо сопровождающих некий груз), погибли. Подробности в материале: Под Иркутском обнаружили останки всех жертв крушения Ан-12

09:46 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе самолета АН-12 под Иркутском: «Гибель близкого человека — это всегда боль невосполнимой утраты. Мы скорбим вместе с вами. Хочу заверить вас, что Следственным комитетом будут приняты исчерпывающие меры для установления всех обстоятельств крушения самолета, унёсшего жизни людей. Опытные сотрудники нашего ведомства во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета Республики Беларусь в рамках расследования установят причины и условия, способствовавшие смертельной авиакатастрофе. Сил и терпения близким и родственникам, понёсшим утрату в этой трагедии. Светлая память погибшим…»

09:56 Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолёта Ан-12 под Иркутском, сообщили в СК.

10:04 В связи с крушением военно-транспортного самолёта Ан-12 под Иркутском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Об этом сообщает сайт Следственного комитета России. Читайте подробнее: Крушение самолёта Ан-12 под Иркутском: возбуждено уголовное дело

11:23 Обломки самолёта Ан-12 под Иркутском. Фото пресс-службы правительства Приангарья.

12:16 «Соболезную родным, грустный праздник народного единства. Экипаж как будто объединил государства этой трагедией. Земля им пухом», — написал m. fedkovich в Instagram губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

12:17 Работа спасателей после крушения военно-транспортного самолёта Ан-12 под Иркутском. Фото пресс-службы правительства Приангарья.

12:55 Напомним, останки всех 9 погибших нашли на месте крушения Ан-12. С их родственниками уже связались, в Иркутске для них выделят места в гостинице. Также найдены и чёрные ящики.