Иркутск, 8 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Дорожная служба Иркутской области обнародовала свежие фотографии с места авиакатастрофы военно-транспортного самолёта Ан-12, рухнувшего под Иркутском. Как сообщает 8 ноября пресс-служба правительства региона, в настоящее время идет вывоз обломков: их доставляют на территорию международного аэропорта Иркутск.

Дорожная служба Иркутской области Обломки самолёта Ан-12 под Иркутском

Так, 7 ноября были вывезены четыре двигателя и лопасти самолета, проведена санитарная обработка территории крушения на площади 200 кв. м. Сегодня спланированы работы по вывозу оставшихся обломков Ан-12. В ангаре их будут изучать эксперты Международного авиационного комитета, чтобы выяснить причина катастрофы.

«Сейчас в Иркутске даже днем стоят минусовые температуры. Поэтому министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области договорилось с одной из авиакомпаний о предоставлении ангара. В нём будут обеспечены более комфортные условия работы экспертов», — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

По завершению следственных мероприятий фрагменты самолёта будут переданы собственнику — белорусской авиакомпании «Гродно» — для утилизации.

Также по поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области занимается встречей и размещением родственников экипажа, погибшего в авиакатастрофе. Известно, что в Иркутск уже прибыли двое сыновей командира разбившегося воздушного судна. Их разместили в одной из гостиниц города. С родственниками погибших работает специалист-психолог.

Дорожная служба Иркутской области Ангар, куда перевозят обломки самолёта Ан-12 под Иркутском

Как сообщалоИА REGNUM, военно-транспортный самолёт Ан-12 авиакомпании «Гродно» (Белоруссия), выполняющий рейс из Якутска, потерпел крушение под Иркутском вечером 3 ноября. От удара судно загорелось, и все девять человек, что были на борту (пятеро членов экипажа и четверо сопровождающих некий груз), погибли. Это были граждане Белоруссии, Украины и России. Позднее было объявлено, что погибли члены руководства транспортной авиакомпании «Заполярье». Возбуждено уголовное дело. Предварительно причиной крушения самолёта стал ледяной дождь.

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