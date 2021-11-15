Минск, 15 ноября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В настоящее время еще рано делать выводы о причинах падения самолета Ан-12 авиакомпании «Гродно» под Иркутском. Об этом 14 ноября заявил глава Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский в эфире телеканале ОНТ.

(сс) Papas Dos Ан-12

«Говорить о выводах преждевременно. Можно точно сказать, что воздушное судно заходило на посадку, было в посадочной конфигурации, катастрофа развивалась за считанные секунды. В этот короткий промежуток экипажу не хватило времени и высоты, чтобы исправить ситуацию, это очевидно из тех переговоров, которые мы имеем с борта воздушного судна», — сказал он

Также Сикорский отметил, что на данный момент Межгосударственный авиационный комитет ведет расследование и белорусские специалисты хотели бы получить параметрическую информацию.

«Это необходимо, чтобы сымитировать ситуацию падения самолета на тренажере для лучшего понимания произошедшего. Это позволит сделать выводы, чтобы впредь подобные ситуации не возникали», — пояснил глава департамента по авиации минтранса Белоруссии.

Напомним, транспортный самолет Ан-12 авиакомпании «Гродно» потерпел крушение 3 ноября населенного пункта Пивовариха, который расположен около Иркутска. Все девять человек, находившиеся на борту воздушного судна, погибли.