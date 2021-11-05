Иркутск, 5 ноября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Останки всех девяти погибших обнаружили на месте крушения Ан-12 под Иркутском. Об этом 5 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пресс-служба правительства Иркутской области Место крушения Ан-12 под Иркутском

Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение военно-транспортного самолёта Ан-12 под Иркутском — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, военно-транспортный самолёт Ан-12 авиакомпании «Гродно» (Белоруссия), выполняющий рейс из Якутска, потерпел крушение под Иркутском вечером 3 ноября. От удара судно загорелось, и все девять человек, что были на борту (пятеро членов экипажа и четверо сопровождающих некий груз), погибли.

Позднее было объявлено, что погибли члены руководства транспортной авиакомпании «Заполярье». Экспертизу останков, как сказал Игорь Кобзев, намерены осуществить в течение двух-трёх дней.

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