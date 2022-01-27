Сообщение пресс-службы Тихоокеанского флота США, согласно которому американский истребитель F-35 потерпел аварию при попытке совершить посадку на авианосец «Карл Винсон» ВМС США в Южно-Китайском море, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 26 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

«Срочно надо ввести санкции в отношении России по этому поводу! Это психологическая агрессия Москвы! Пилот увидел перед глазами лик Путина и нажал на кнопку «катапультироваться», — предполагает Геннадий Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

Некоторые комментаторы отмечают, что война ещё не началась, а американские самолёты уже норовят упасть. Граждане убеждены, что это нехорошая тенденция и может говорить о неблагоприятной ситуации в армии США.

«И это ещё в мирных условиях. А что можно ожидать в военное время? Там вообще караул начнётся! Всё подряд падать будет и ломаться», — уверена Валентина Г.

Часть людей не понимает, почему те, кто верещал по поводу падающих российских истребителей, вдруг прикрыли свою варежку.

«Хочу слышать вой либероты о старых ржавых железяках, о распиле бабла и зарплатах несчастных пилотов! Ну, где же вы, давайте накидывайте дерьма на вентилятор в сторону вашей любимой Америки!» — призывает Alexander S.

«Это другое. Американские истребители падают правильно, чисто по демократически и в целях борьбы с коррупцией. Не то, что российские, которые падают, потому что Путин виноват», — издевается Арсений Н.

(сс) U.S. Navy photo Американский истребитель-бомбардировщик F-35

Нашлись и те, кто уверены, что сравнивать Россию и США не стоит хотя бы потому, что количество военной лётной техники у Вашингтона куда больше, чем у Москвы.

«У нас тоже такое бывает. Это неизбежно, учитывая, сколько вылетов производят американские лётчики. У того истребители не падают, кто их не имеет», — считает Lena P.

«В США военных самолётов 5800, в России 3600. Поэтому по всей логике вещей падать воздушные судна должны чаще в Америке», — поделилась своим мнением Раиса Г.

«У американцев 750 штук таких F-35. Так что для военных это не критично. Упал при посадке — случается. Не он первый, не он последний», — написал Namys N.

Ряд пользователей указывает на то, что российских военных почему-то никто не жалует, когда у них случаются неудачи или трагедии, но в то же время американские войска находят среди комментаторов большое количество защитников.

Mil.ru Истребитель МиГ-31

«Странно. Если бы российский истребитель упал, то сейчас бы в комментариях такой вой дикий стоял, мама не горюй! А где все эти авиаэксперты? Куда подевались? Вот истребитель, он упал. Почему молчите? Или не тот истребитель упал, не правильный? Ну, вот вы какие, на самом деле, «двойностандартнутые»!» — пишет Нина А.

Напомним, 25 января пресс-служба Тихоокеанского флота США сообщила о том, что американский истребитель F-35 потерпел аварию при попытке совершить посадку на авианосец «Карл Винсон» ВМС США в Южно-Китайском море. В результате инцидента пилоту пришлось катапультироваться, его состояние оценивается как стабильное, но пострадали ещё семь американских моряков — их доставили в госпиталь на Филиппинах.