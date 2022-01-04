В 2021 году экономика Иркутской области, несмотря на пандемию, восстановилась. Это видно не только по доходам областного бюджета, но и по открытию новых предприятий, снижению уровня безработицы, строительству современных школ, детских садов, библиотек и кинозалов.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг России

Следите за развитием событий в трансляции: «С Новым годом, Россия! Итоги, события, поздравления — трансляция»

Доходы населения

Иркутская область в 2021 года возглавила сибирский рейтинг уровня зарплат: рост составил 9,2%, или 47,8 тыс. рублей, что почти соответствует средней зарплате жителя Иркутска.

«Меры по стабилизации экономики и поддержке бизнеса, принятые властями региона, позволили большинству предприятий вести деятельность в бесперебойном режиме, обеспечивая стабильные темпы роста производства и платежей в бюджет. В результате этого, а также роста цен на нефть на мировых сырьевых рынках обеспечен рост поступлений в бюджет. Собственные доходы местных бюджетов за 11 месяцев 2021 года увеличились на 15,8% по отношению к аналогичному показателю 2020 года, что является 25-м по динамике значением среди регионов России», — сообщает правительство региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Люди идущие по улице

Читайте также: В Сибири самой высокой зарплатой может похвастаться Приангарье

Строительство

По итогам первого полугодия 2021 года Приангарье выбилось в лидеры по темпам ввода жилья в Сибири. За данный промежуток времени в регионе было введено 582 тысячи квадратных метров площади, что на 79,3% превышает показатели аналогичного периода 2020 года.

«В течение всего уходящего года велось строительство, проводились капитальные ремонты учреждений здравоохранения. Например, в настоящее время готовится к открытию новая детская поликлиника и женская консультация в Иркутске-II, где подходит к завершению установка современного оборудования. Также в этом году было запланировано строительство 59 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, более 30 из которых уже начали свою работу», — отметила заместитель губернатора Татьяна Вобликова.

Читайте также: Приангарье стало лидером по темпам ввода жилья в Сибири

Газификация

В начале сентября 2021 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов подписали первый этап программы развития газоснабжения и газификации отдельных районов Иркутской области на 2021−2025 годы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В этом документе отражены стратегические вопросы развития газоснабжения и газификации Иркутской области, подготовки к приему газа в населенных пунктах, подлежащих газификации после начала подачи газа в поселок Жигалово, и строительства участка магистрального газопровода от Ковыктинского месторождения.

Инвестиции группы «Газпром», в том числе компании «Газпром газификация» (единый оператор газификации), предусмотрены в объеме 20,6 млрд руб.

В числе основных причин, повлиявших на возрастание бюджетных поступлений, председатель правительства Приангарья Константин Зайцев назвал увеличение числа инвесторов в регионе, которые сегодня активно работают в сфере лесозаготовки и лесопереработки, реализуется проект «Сила Сибири».

С открытием завода в Тайшете алюминиевая отрасль получила новый импульс развития. В Усть-Куте продолжается строительство мощного газохимического комплекса.

«Наша основная задача — снять бюрократические барьеры, чтобы территория Иркутской области стала более привлекательной для бизнеса. В 2022 году первоочередными планами станут также улучшение экономической составляющей региона, которая будет способствовать повышению качества жизни наших жителей», — подчеркнул Константин Зайцев.

Читайте также: Газпром инвестирует в Приангарье более 20 миллиардов рублей

Год Байкала

Наступивший 2021 год годом Байкала стал только для Иркутской области. План мероприятий был утвержден постановлением регионального правительства. Основные проводились в Иркутском, Ольхонском и Слюдянском районах.

Напомним, президент России Владимир Путин положительно оценивал предложение объявить в стране год Байкала, но в конце декабря 2020 года подписал указ о проведении в 2021 году в России года науки и технологий. Тем не менее привлечение внимания к проблемам Священного моря более чем актуально в связи с тем, что российское правительство в последний день ушедшего 2020 года положило «под ёлочку» настоящий подарок всем «пожирателям Байкала»: утвержденный 31 декабря 2020 года перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, разрешает строительство практически любых объектов.

Kirsten Buerger Байкал

Читайте также: Год Байкала наступил только для Приангарья

Читайте также: Пожирателям разрешили «съесть» Байкал

Это обстоятельство очень беспокоит учёных и природоохранные структуры, но не чиновников. В связи со значительным ослаблением природоохранного режима озера Байкал ЮНЕСКО рассматривает вопрос об изменении статуса Байкала: «Славное море» рискует встать в один ряд с разрушенными террористами древними городами Ирака, Сирии и Ливии, а также тропическими лесами Латинской Америки, уничтожаемыми незаконной вырубкой и браконьерством.

Читайте также: Байкал нуждается в защите от рыболовных сетей — учёные

Природные бедствия

В 2021 году в Приангарье не обошлось без наводнений. В новогодние праздники, 6 января, на территории Тельминского муниципального образования Усольского района и населенного пункта Усолье-Жилкино Боханского района был объявлен режим «повышенной готовности» из-за вышедшей из берегов реки Ангары.

На территории города Усолье-Сибирское в районе полуострова Варничный произошло подтопление пониженного участка дороги, связывающей городскую черту с полуостровом.

В превентивных целях Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов РФ принято решение о снижении сбросных расходов на Иркутском гидроузле с 23:30 5 января на 300 м3/с до показателя 2200 м3/с.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

Читайте также: Ангара вышла из берегов и подтопила Усолье-Сибирское

Пытки в иркутских колониях

В 2021 году Иркутская область прогремело на всю страну скандалом в исправительной системе региона. Сотрудниками ФСИН России выявлены десятки вопиющих фактов с изнасилованиями и пытками заключённых.

Сотрудники центрального аппарата ФСИН России по итогам проверок фактов истязаний, пыток и насилия в СИЗО Иркутской области выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других подозреваемых, обвиняемых и осужденных. К концу года Следственный комитет подтвердил более 30 эпизодов насилия над заключенными в иркутских СИЗО и колониях.

Читайте также: В иркутских СИЗО и колонии выявлены факты истязаний, пыток и насилия

Читайте также: Истязания и пытки в иркутских СИЗО потянули на девять уголовных дел

В ответе за сиротское жилье

Из других негативных историй стоит упомянуть иркутских чиновников и коммерсантов, которые оказались причастны к заселению детей-сирот в дом, который сразу же стал разваливаться. Об этой ситуации президенту РФ Владимиру Путину рассказали в ходе встречи с активистами медиафорума «Правда и справедливость» в Сочи.

По версии следствия, которые расследовали дело, глава Тайшетского городского поселения, бывший первый заместитель главы Тайшетского городского поселения, бывший начальник жилищного отдела министерства имущественных отношений региона и два бывших генеральных директора ООО «Бирюсапромстрой» грубо нарушили нормы действующего законодательства при проведении аукционов, заключении государственных контрактов, выдаче разрешительной документации, проектировании и строительстве домов для детей-сирот по улице Транспортная города Тайшета в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2014−2018 годы».

Читайте также: За плохое жилье для детей-сирот в Приангарье ответят чиновники и строители

Борьба с огнём и лукавство

Летом один из самых лесных регионов, которым является Иркутская область, традиционно спасалось от лесных пожаров. В июне министр лесного комплекса Приангарья Дмитрий Петренев подал в отставку по собственному желанию. Она произошла вскоре после того, как глава Минприроды РФ Александр Козлов обвинил два региона (Иркутскую область и Якутию) в недостоверности отражения лесопожарной обстановки и попросил прокуратуру проверить реальное положение дел.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар

Читайте также: Министр лесного комплекса Приангарья подал в отставку после скандала

В августе губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поддержал предложение ввести межрегиональный режим ЧС из-за лесных пожаров в Иркутской области и Якутии.

Читайте также: Межрегиональный режим ЧС вводится в Иркутской области и Якутии

Авиакатастрофы и новый аэропорт

Иркутская область является лидером по числу небесных трагедий. За всю свою 84-летнюю историю в регионе произошло уже 11 авиационных катастроф, в которых погибли более 500 человек.

Читайте также: После катастрофы с Ан-12 в Приангарье ставят вопрос о переносе аэропорта

Напомним, в ночь на 13 сентября 2021 года разбился пассажирский самолёт L-410. При жёсткой посадке в Казачинско-Ленском районе судно, на борту которого находились 14 пассажиров и два члена экипажа, пострадали 12 человек. Четыре человека, в числе которых пилот самолета, погибли.

Читайте также: Выборы в Госдуму. Как голосовало традиционно «красное» Приангарье

Уже вечером, 3 ноября, в Приангарье потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-12 авиакомпании «Гродно», выполняющий рейс из Якутска в Иркутск. Трагедия произошла в семи километрах от аэропорта после второй попытки совершить посадку для дозаправки. При ударе о землю борт загорелся. Предварительно, на борту находились девять человек. Позднее было объявлено, что погибли члены руководства транспортной авиакомпании «Заполярье».

Читайте также: Глава Приангарья хочет знать, что за груз перевозили в рухнувшем Ан-12?

Читайте также: «Судно стало просто грудой металла»: о катастрофе с L-410 в Приангарье

«Людей, к сожалению, не вернёшь. Поэтому мы опять активно включаемся в вопрос по выносу аэропорта за территорию города. Как я уже говорил, мы определились с одной площадкой и ведём переговоры с Минобороны. Для нас очень важно, как сегодня будут определены границы новой аэропортовой зоны и взлётно-посадочной полосы. Зная, что это вопрос не одного дня, я бы, конечно, и к жителям обратился — правительство занимается этим вопросом», — отметил губернатор Игорь Кобзев.

В конце декабря появилась обнадёживающие новости: строительство жилья и социальных учреждений может быть разрешено на части седьмой подзоны приаэродромной территории Иркутска, наиболее удаленной от аэропорта. Положительное заключение на соответствующий проект об установлении приаэродромной территории выдали Роспотребнадзор Российской Федерации и Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Читайте также: У застройки приаэродромной зоны Иркутска появилась перспектива

Дотянуться до звёзд и взлететь

Иркутская область традиционно славится своими научными изысканиями. В 2021 году на астрофизическом полигоне Иркутского государственного университета (ИГУ) завершено создание пилотного комплекса гамма-обсерватории TAIGA — уникальной установки, одного из крупнейших и наиболее чувствительных инструментов для решения задач в области астрофизики высоких энергий.

Экспериментальная установка заняла площадь в один квадратный километр, но это, по уверениям ученых ИГУ, далеко не предел — в планах не только усовершенствование имеющегося комплекса, но и строительство нового, гораздо большего масштаба и, соответственно, чувствительности.

Ученые уверены, что информация, поступающая из дальнего космоса и улавливаемая детекторами гамма-обсерватории TAIGA, поможет понять историю возникновения Вселенной, ее развитие и современное состояние, внесет вклад в понимание фундаментальных законов природы, а возможно, станет началом новой физики, находящейся за пределами стандартной модели.

Читайте также: В Сибири разворачивают гамма-обсерваторию для изучения эволюции Вселенной

В декабре обнадёживающие известие поступило со дна Байкала: нейтрино от активного ядра одной из далеких галактик зарегистрировал Байкальский нейтринный телескоп. За несколько часов до этого нейтринный детектор во льдах Антарктиды тоже зафиксировал так называемую мюонную дорожку, образованную нейтрино, направление прихода которого указало на тот же самый источник.

Читайте также: Байкальский нейтринный телескоп зафиксировал нейтрино

Также в декабре произошло ещё одно знаменательное событие. Пассажирский самолёт МС-21 взлетел с аэродрома «Иркутского авиационного завода». Испытания прошли в штатном режиме, сообщили в «Ростехе». Напомним, на этот лайнер, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, Россия возлагает большие надежды. На этот проект дополнительно выделяется более 61 млрд рублей.

Читайте также: Байкальский нейтринный телескоп зафиксировал нейтрино

Читайте также: Самолет МС-21 с крылом из российских композитов провел свой первый полет

Напомним, в 2022 году Иркутская область встречает своё 85-летие.

«Мы вступаем в юбилейный год. Впереди важные задачи, решать которые мы будем сообща, чтобы каждый житель области почувствовал гордость за родную землю и уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

Читайте также: Губернатор Приангарья Игорь Кобзев: Мы вступаем в юбилейный год