Иркутск, 4 ноября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по итогам оперативного совещания, связанного с катастрофой военно-транспортного самолёта Ан-12 под Иркутском, отметил, что хотел бы понимать, что за груз перевозило судно, передает ИА REGNUM.

Правительство Иркутской области Место крушения самолёта Ан-12 под Иркутском

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"Нас интересует сопровождающий груз, который они везли. Что он из себя представляет? Особо ценный или бытовой? Чтобы не было недопониманий», — подчеркнул глава Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-транспортный самолёт Ан-12 авиакомпании «Гродно» (Белоруссия), выполняющий рейс из Якутска, 3 ноября потерпел крушение под Иркутском. От удара судно загорелось, все девять человек, что были на боту (пятеро членов экипажа и четверо сопровождающих некий груз) погибли. Позднее было объявлено, что погибли члены руководства транспортной авиакомпании «Заполярье». Экспертизу останков, как сказал Игорь Кобзев, намерены осуществить в течение двух-трёх дней.

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