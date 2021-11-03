Иркутск, 3 ноября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. На месте катастрофы Ан-12 в Иркутской области обнаружен бортовой самописец разбившегося самолёта, сообщает 3 ноября Восточное межрегиональное управление СКР на транспорте.

Pavel Adzhigildaev Самолёт Ан-12

По некоторым данным, черный ящик сильно поврежден. К расшифровке данных специалисты приступят позднее.

Отмечено, что на месте катастрофы работает группа следователей, производится осмотр частей самолёта и поиск бортовых самописцев.

«Следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета. Среди них: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна», — указано в сообщении СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, на борту самолета Ан-12, разбившегося под Иркутском, находились семь человек. Самолет летел по маршруту Якутск — Иркутск и принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно».