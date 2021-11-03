Минск, 3 ноября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. При крушении транспортного самолёта Ан-12 в Иркутской области погибли граждане России, Белоруссии и Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

(сс) Papas Dos Ан-12

«Воздушным судном управлял опытный экипаж, в составе которого входило семь человек: два гражданина Российской Федерации, два — Украины и три — Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что груз на борту воздушного судна отсутствовал.

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Напомним, самолёт Ан-12, осуществлявший грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск, потерпел крушение при заходе на второй круг в нескольких километрах от Иркутска.

Никто из находившихся на борту самолёта не выжил.