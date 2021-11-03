Минск, 3 ноября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Потерпевший крушение под Иркутском транспортный самолёт Ан-12 принадлежал «Авиакомпании Гродно». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

Игорь Двуреков Самолёт Ан-12

«При уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождём, ледяной дождь) самолёт «Авиакомпании Гродно» Ан-12БК EW-518TI потерпел катастрофу в районе населенного пункта Пивовареха», — говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушным судном управлял опытный экипаж, командир имел общий налёт более 12 тысяч часов, в том числе более семи тысяч часов на самолётах типа Ан-12.

В пресс-службе добавили, что Межгосударственным авиационным комитетом в настоящее время создаётся комиссия по расследованию авиационного происшествия, в состав которой будут включены представители департамента по авиации Белоруссии.

Напомним, самолёт Ан-12, осуществлявший грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск, потерпел крушение при заходе на второй круг в нескольких километрах от Иркутска.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».