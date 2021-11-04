Иркутск, 4 ноября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В Иркутск, где потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-12, будут дополнительно привлечены специалисты для проведения генетической экспертизы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Иркутской области Фрагмент самолета Ан-12, рухнувшего под Иркутском

Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение военно-транспортного самолёта Ан-12 под Иркутском — трансляция»

«Нам говорят, что возможно, она будет закончена в течение двух-трех дней. К исходу дня 5 ноября в принципе основные вопросы, которые определились, они уже будут известны», — отметил сегодня, в ходе оперативного совещания 4 октября губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Он также отметил: «Для того, чтобы произвести следственные действия, необходимо убрать территорию крушения самолёта Ан-12 от снега, мы это сделаем».

Как сообщало ИА REGNUM, военно-транспортный самолёт АН-12 авиакомпании «Гродно» (Белорусия), выполняющий рейс из Якутска, 3 ноября потерпел крушение под Иркутском. От удара судно загорелось, все девять человек, что были на боту (пятеро членов экипажа и четверо сопровождающих некий груз) погибли. Это были граждане России, Украины и Белоруссии.

Не исключено, что перевозился какой-то особо ценный груз. Поисковая операция продолжается.