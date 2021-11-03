Иркутск, 3 ноября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Никто из экипажа транспортного самолёта Ан-12, потерпевшего крушение 3 ноября под Иркутском, не выжил. Об этом сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Pavel Adzhigildaev Самолёт Ан-12

«Все погибли. Фрагменты тел имеются», — сказал он.

Кобзев добавил, что точное количество погибших в настоящее время уточняется. По предварительным данным, на борту самолёта могли находиться от пяти до семи человек.

Напомним, самолёт Ан-12, осуществлявший грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск, потерпел крушение при заходе на второй круг в нескольких километрах от Иркутска.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».