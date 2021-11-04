Иркутск, 4 ноября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Власти Иркутской области намерены выяснить, что за груз перевозили в военно-транспортном самолёте АН-12, рухнувшем накануне, 3 ноября близ иркутского аэропорта. Не исключено, что речь идёт о чем-то особо ценном. Этот вопрос в ходе оперативного заседания поддал губернатор Приангарья Игорь Кобзев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Иркутской области Место крушения военно-транспортного самолёта АН-12 в Иркутской области

Напомним, сегодня, 4 ноября, поступила информация, что погибших было не семеро, а девять человек. В катастрофе, по уточенным данным авиакомпании «Гродно», помимо пяти членов экипажа, погибли также четыре человека, сопровождавших груз. Ещё двумя погибшими стали москвичи: Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович.

В ходе проведения спасательных работ были обнаружена тела шести человек. Останки доставлены в Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

В ГУ МЧС РФ по Иркутской области организована работа горячей линии, обеспечена работа психологической службы: в ночное время поступило 17 обращений. В

о взаимодействии с авиакомпанией установлено место проживания всех находившихся на боту граждан и из близкие родственники. Из девяти человек четверо — граждане России, трое — граждане Белоруссии и двое — граждане Украины.

Для дальнейшего проведения поисковых работ сил и средств достаточно. В операции участвует группировка в количестве 296 человек и 76 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области вечером, 3 ноября, потерпел крушение военно-транспортный самолёт АН-12 авиакомпании «Гродно», выполняющий рейс из Якутска в Иркутск. Трагедия произошла в семи километрах от аэропорта после второй попытки совершить посадку для дозаправки. При ударе о землю борт загорелся. Предварительно, на борту находились девять человек.

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