Иркутск, 4 ноября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В связи с крушением военно-транспортного самолёта Ан-12 под Иркутском губернатор Приангарья Игорь Кобзев вновь поднял вопрос о переносе аэропорта за черту города. Также он хотел бы услышать основную версию произошедшего. Об этом сегодня, 4 ноября, глава региона сообщил по итогам оперативного совещания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Иркутской области Место крушения Ан-12 под Иркутском

Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение военно-транспортного самолёта Ан-12 под Иркутском — трансляция»

"Хотел бы сегодня услышать от технического комитета — комиссии, которую назначили для расследования, что же всё-таки произошло? Потому что это — город, аэропорт расположен в черте города. Как и многие жители, я, конечно, обеспокоен этим положением дел», — отметил Игорь Кобзев.

По его словам, за всю историю региона произошло уже 11 авиационных катастроф, в которых погибли более 500 человек.

«Людей, к сожалению, не вернёшь. Поэтому мы опять активно включаемся в вопрос по выносу аэропорта за территорию города. Как я уже говорил, мы определились с одной площадкой и ведём переговоры с Минобороны. Для нас очень важно, как сегодня будут определены границы новой аэропортовой зоны и взлётно-посадочной полосы. Зная, что это вопрос — не одного дня, я бы, конечно, и к жителям обратился — правительство занимается этим вопросом», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-транспортный самолёт Ан-12 авиакомпании «Гродно» (Белоруссия), выполняющий рейс из Якутска, 3 ноября потерпел крушение под Иркутском. От удара судно загорелось, все девять человек, что были на борту (пятеро членов экипажа и четверо сопровождающих некий груз) погибли. В том числе — члены руководства транспортной авиакомпании «Заполярье».

Читайте также: Глава Приангарья хочет знать, что за груз перевозили в рухнувшем Ан-12?

Читайте также: На борту потерпевшего крушение под Иркутском Ан-12 были девять человек