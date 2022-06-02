Дело Рашкина о браконьерстве
КПРФ решила передать мандат Рашкина Удальцовой
КПРФ приняла решение передать мандат экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина жене координатора «Левого фронта» Анастасии Удальцовой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня, об этом сообщил депутат Госдумы Александр Ющенко. «Принято решение укрепить фракцию с учетом народно-патриотического...
2 июня 2022
Госдума прекратила депутатские полномочия Рашкина
Госдума приняла постановление о прекращении полномочий депутата от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая. Решение принято путем открытого голосования, за — 337, против — 58, воздержались — 14 парламентариев. «Люди оценят», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Согласно...
25 мая 2022
Госдума может 25 мая досрочно лишить Рашкина мандата
Госдума может 25 мая обсудить вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина (КПРФ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом журналистам сообщил глава комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба («Единая Россия»). «Как только поступят материалы, комиссия...
23 мая 2022
Депутату Рашкину вынесен приговор
Валерия Рашкина — депутата Госдумы от КПРФ признали виновным в незаконной охоте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Константина Лазарева. По решению Калинского районного суда Саратовской области Рашкин приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на...
22 апреля 2022
На Алтае будут судить охотников-браконьеров
Прокуратурой Алтайского края направлено в суд уголовное дело по обвинению группы местных жителей в незаконной охоте. Подробности сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По версии следствия, злоумышленники заранее вооружились огнестрельным оружием, разработали план совершения преступления и...
2 апреля 2022
Депутату Рашкину суд изменил меру пресечения
Депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ) суд в Саратове 24 марта изменил меру пресечения. Об этом сообщил адвокат Константин Лазарев. «Суд в четверг провел предварительные слушания по делу, отменив меру пресечения в виде запрета определенных действий и заменив ее на более мягкую — подписку о...
24 марта 2022
Госдума дала согласие на передачу в суд уголовного дела Рашкина
Госдума приняла проект постановления о даче согласия на передачу в суд уголовного дела в отношении депутата Валерия Рашкина (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. «Собрано достаточно доказательств для направления дела в суд», — отметил депутат Госдумы Эрнест Валеев («Единая Россия»)...
10 марта 2022
Госдума обсудит разрешение на передачу дела Рашкина в суд
Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала нижней палате рассмотреть вопрос о даче разрешения на передачу дела депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) в суд. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта, об этом сообщил глава комиссии Отари Аршба («Единая Россия»). Комиссия рассмотрела...
4 марта 2022
Рашкина оштрафовали и лишили водительских прав
Депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ) суд вынес решение о лишении водительских прав и наложении штрафа в размере 30 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат мирового судьи судебного участка №1 Лысогорского района Саратовской области. «Дело было рассмотрено в закрытом судебном...
28 декабря 2021
Володин осудил новую акцию с плакатами в зале Госдумы
Депутаты Госдумы фракции ЛДПР снова вывесили плакаты в зале заседаний, эту практику осудил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря. «Учитывая, что мы раньше с вами давали поручения комиссии по регламенту разобраться с ситуацией в связи с вывешиванием в зале...
22 декабря 2021
«Прицепились к политическому конкуренту» — сети об ограничениях для Рашкина
Информация о том, что депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ) запретили посещать охотничьи угодья, пользоваться корреспонденцией, любыми средствами связи и интернетом, а также покидать место жительства без письменного разрешения следователя с 23:00 до 07:00, стала поводом для обсуждения в интернете...
15 декабря 2021
Рашкин намерен обжаловать принятые судом ограничения из-за незаконной охоты
Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) намерен обжаловать решение суда, который избрал для него меру пресечения в виде запрета совершать определенные действия. Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения депутату в виде запрета определенных действий...
14 декабря 2021
Депутата Госдумы Рашкина выписали из больницы
Депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин (КПРФ) выписан из больницы после операции на глазах. Об этом сообщает 3 декабря источник РИА Новости в Госдуме. По словам собеседника агентства, Рашкин намерен посетить Госдуму. При этом он отрицательно ответил на вопрос, вызывали ли депутата для допроса в связи с...
3 декабря 2021
Бастрыкин возбудил против Рашкина дело о незаконной охоте
Уголовное дело о незаконной охоте возбудил против депутата Государственной думы РФ Валерия Рашкина (КПРФ) председатель СКР Александр Бастрыкин. Об этом официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила 2 декабря журналистам. «Председателем Следственного комитета России возбуждено...
2 декабря 2021
Зюганов обещал разобраться, зачем Рашкину потребовалась госпитализация
В КПРФ обещают разобраться, для чего депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ) потребовалась госпитализация, лидер парии Геннадий Зюганов допустил, что операция — плановая. «Разберемся. У него была операция, это второй этап операции, в связи с этим судилищем он вынужден был переносить», — цитирует...
30 ноября 2021
Депутат Госдумы Рашкин попал в больницу
Депутат Госдумы КПРФ Валерий Рашкин попал в больницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября сообщил источник в партии. «Рашкин в больнице. Нервы», — сказал собеседник агентства. Рашкин обвиняется в незаконной охоте в Саратовской области, туша лося была найдена в автомобиле, где находился...
30 ноября 2021
«Делом Рашкина» власть демонстрирует фарисейство и двойные стандарты
КПРФ должна найти силы дать ответ на выпад против неё и — отметил Михаил Демурин
26 ноября 2021
В Telegram опасаются, что Рашкина поместят в СИЗО
Ставший, пожалуй, главным внутриполитическим событием осени скандал с убийством под Саратовом лося депутатом Государственной думы Валерием Рашкиным (КПРФ) пришел к своей логической кульминации. Госдума дала согласие на лишение парламентария неприкосновенности и привлечение его к административной...
26 ноября 2021
В ЭИСИ обсудили идейный и кадровый кризис КПРФ
В Москве ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «КПРФ-2021: кадровый и идейный кризис». На встрече обсудили причины кадрового и идейного кризиса в КПРФ, а также как последние скандалы отразятся на восприятии партии...
26 ноября 2021
«Мы бы разрешили сто лосей убить»: Жириновский спровоцировал скандал
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский объяснил поддержку представления генпрокурора о лишении депутата от КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября. В целом, по словам Жириновского, Рашкин не просил фракцию отказывать генпрокурору в...
25 ноября 2021