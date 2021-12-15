Информация о том, что депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ) запретили посещать охотничьи угодья, пользоваться корреспонденцией, любыми средствами связи и интернетом, а также покидать место жительства без письменного разрешения следователя с 23:00 до 07:00, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 15 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

"А суд не запретил Рашкину охотиться на фигурантов дела?» — задаётся вопросом Murat M.

Многие пользователи оказались крайне удивлены, что депутат получил такие странные виды ограничения, ведь обычно за незаконную охоту людей лишают свободы совершенно иначе.

«Офонареть можно! За незаконную охоту запрещают выходить из дома и пользоваться интернетом. Совсем сбрендили в своём политическом угаре? А где российские законы? Почему всё так избирательно?» — удивляется Динар Х.

Некоторые комментаторы отмечают, что такие ограничения заставят депутата Госдумы хорошенько подумать о содеянном и понять, как дорога оказалась для него туша убитого оленя.

Валерий Рашкин

«Правильно сделали. Пусть посидит дома и подумает над своим поведением. Будучи депутатом Госдумы решил устроить царскую охоту на кабана, но даже не смог его от лося отличить. Тоже мне — «охотник», блин», — пишет Лариса Б,

Часть людей полагает, что политические конкуренты роют под Рашкина и пытаются выкрутить из этого дела хоть что-то стоящее, чтобы всё-таки лишить депутата его мандата.

«Сфабрикованное «дело», шитое белыми нитками. С самого «неожиданного» задержания автомобиля на трассе и требования проверки багажника», — считает Дмитрий Б.

«Рашкин сам признался, что вёз тушу оленя. Какие тут могут быть фабрикации? Да, конкуренты не спят, ставят ловушки, а такие, как Рашкин, видимо, и рады в них угодить. Сам же оленя застрелил, вот пускай теперь и расхлёбывает всё это», — указывает Алексей Х.

Ряд пользователей указывает на то, что Рашкин с делом против него выглядит белой вороной на фоне тех представителей власти, которые решили переступить закон Российской Федерации по полной программе.

«А вот если бы он украл миллиард, то стал бы уважаемым человеком. А тут, тьфу, незаконная охота? Пропустить по всем инстанциям, устроить адскую жизнь, выставить на задворки жизни! Уважаемые люди на такую дешёвую охоту не ездят!» — пишет Загир Х.

Нашлись и те, кто отмечают, что дело против Рашкина так быстро разворачивается, что остаётся непонятным, чем занимаются следователи, когда из-за халатности и жадности представителей власти гибнут десятки людей.

«Вот бы наши суды так же рьяно судили виновных в гибели 51 шахтёра в Кемерово. А то прицепились к своему политическому конкуренту, пытаются ему все смертные грехи приписать. Страшно подумать, что было бы, если бы он на красный сигнал светофора проехал, управляя своей роскошной «Ладой». Лишили бы свободы пожизненно, либо же мораторий отменили», — предполагает Охотник Х.

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Напомним, 13 декабря пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила о том, что в отношении депутата Государственной думы Валерия Рашкина (КПРФ) был вынесен ряд ограничений свободы из-за обвинений в незаконной охоте, среди которых: запрет на посещение охотничьих угодий, запрет на использование корреспонденции, любых средств связи и интернета, кроме того, ему запрещено покидать место жительства без письменного разрешения следователя с 23:00 до 07:00.