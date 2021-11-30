Москва, 30 ноября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В КПРФ обещают разобраться, для чего депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ) потребовалась госпитализация, лидер парии Геннадий Зюганов допустил, что операция — плановая.

Дарья Драй ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Разберемся. У него была операция, это второй этап операции, в связи с этим судилищем он вынужден был переносить», — цитирует Зюганова издание «Газета.ру».

Он уточнил, что не осведомлен о точных причинах операции Рашкина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, обвиняемый в незаконной охоте депутат Госдумы Рашкин находится в больнице. Источники в партии допустили, что это происходит из-за переживаний на фоне лишения неприкосновенности.

Рашкин обвиняется в незаконной охоте в Саратовской области, туша лося была найдена в автомобиле, где находился парламентарий.

В ноябре Госдума дала согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности и на возбуждение уголовного дела.