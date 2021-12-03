Москва, 3 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин (КПРФ) выписан из больницы после операции на глазах. Об этом сообщает 3 декабря источник РИА Новости в Госдуме.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Валерий Рашкин

По словам собеседника агентства, Рашкин намерен посетить Госдуму. При этом он отрицательно ответил на вопрос, вызывали ли депутата для допроса в связи с уголовным делом о незаконной охоте.

«Он уже не в больнице. Сегодня должен появиться в Госдуме», — сообщил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, глава СК России Александр Бастрыкин возбудил против Рашкина уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ — «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору». Наказание за такое преступление — штраф до 1 млн рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет, а также временный запрет на определенные должности. Депутаты Госдумы лишили Рашкина неприкосновенности 25 ноября по представлению генпрокурора Игоря Краснова.

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