Москва, 2 декабря, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Уголовное дело о незаконной охоте возбудил против депутата Государственной думы РФ Валерия Рашкина (КПРФ) председатель СКР Александр Бастрыкин. Об этом официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила 2 декабря журналистам.

Pxhere.com Лось

Светлана Петренко «Председателем Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственной думы Валерия Рашкина по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»)».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября Госдума дала согласие на лишение Рашкина неприкосновенности и его привлечение к ответственности.

По данным следствия, в ночь на 29 октября Рашкин убил лося на территории охотничьего хозяйства в Саратовской области, при этом у него не было разрешения на охоту. После убийства лося депутат спрятал карабин, разделал лося и поместил части туши в автомобиль Lada Largus. Рашкину помогал другой участник охоты.

Позднее автомобиль задержал сотрудник областного комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, он выявил факт незаконной добычи дикого животного.

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