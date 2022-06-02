Москва, 2 июня, 2022, 12:39 — ИА Регнум. КПРФ приняла решение передать мандат экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина жене координатора «Левого фронта» Анастасии Удальцовой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня, об этом сообщил депутат Госдумы Александр Ющенко.

Василий Иванов ИА REGNUM Анастасия Удальцова выступает на встрече с депутатами КПРФ

«Принято решение укрепить фракцию с учетом народно-патриотического движения», — пояснил Ющенко.

По его убеждению, с передачей мандата Удальцовой справедливость восторжествует, так как с позиции КПРФ партия одержала победу в одномандатном округе Москвы, но электронное голосование выдало иной результат.

Госдума 25 мая приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата фракции КПРФ Валерия Рашкина, которого обвиняют в незаконной охоте.

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