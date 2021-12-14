Москва, 14 декабря, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) намерен обжаловать решение суда, который избрал для него меру пресечения в виде запрета совершать определенные действия.

Цитата из видео «"Мне нечего бояться и скрывать от общества» – Валерий Рашкин о «Лосином» деле». youtube.com Обращение Валерия Рашкина

Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения депутату в виде запрета определенных действий. Так Рашкин не сможет покидать свое жилье в период с 23:00 до 07:00 до 13 февраля.

Сам коммунист вердиктом суда остался недоволен. Рашкин обвинения в незаконной охоте отвергает, поскольку убежден, что охота «была законной». Также он заявил, что обжалует решение суда.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, в ночь на 29 октября Рашкин убил лося на территории охотничьего хозяйства в Саратовской области, при этом у него не было разрешения на охоту. После этого депутат спрятал карабин, разделал лося и поместил части туши в автомобиль.

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