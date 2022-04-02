Барнаул, 2 апреля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Прокуратурой Алтайского края направлено в суд уголовное дело по обвинению группы местных жителей в незаконной охоте. Подробности сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Https://bryansk.sledcom.ru Оружие браконьеров

По версии следствия, злоумышленники заранее вооружились огнестрельным оружием, разработали план совершения преступления и распределили роли при его совершении.

После чего, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных российским законодательством правил охоты, не имея соответствующего разрешения, используя автомобиль, осуществили выслеживание и последующий отстрел трех особей сибирской косули и одного лося, причинив Государственному охотничьему фонду Российской Федерации ущерб в размере 200 000 рублей.

В ходе допросов обвиняемые не признали свою вину, отказавшись от дачи показаний.

Их действия следственным органом квалифицированы по ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из самых скандальных охотников оказался депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ). В ночь на 29 октября 2021 года Рашкин убил лося на территории охотничьего хозяйства в Саратовской области, при этом у него не было разрешения на охоту. После этого депутат спрятал карабин, разделал лося и поместил части туши в автомобиль.

Читайте также: Депутату Рашкину суд изменил меру пресечения