Москва, 30 ноября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Депутат Госдумы КПРФ Валерий Рашкин попал в больницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября сообщил источник в партии.

Kprf.com Валерий Рашкин

«Рашкин в больнице. Нервы», — сказал собеседник агентства.

Рашкин обвиняется в незаконной охоте в Саратовской области, туша лося была найдена в автомобиле, где находился парламентарий.

В ноябре Госдума дала согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности и на возбуждение уголовного дела.