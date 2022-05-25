Москва, 25 мая, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Госдума приняла постановление о прекращении полномочий депутата от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая. Решение принято путем открытого голосования, за — 337, против — 58, воздержались — 14 парламентариев.

Duma.gov.ru Валерий Рашкин

«Люди оценят», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно законодательству, депутатом Госдумы не может быть человек с уголовной судимостью.

В октябре 2021 года полиция задержала депутата в Саратовской области с тушей лося в багажнике автомобиля. Изначально депутат отрицал свою вину, но позже изменил показания, признав себя виновным в незаконной охоте.

22 апреля 2022 года Калининский районный суд Саратовской области осудил Валерия Рашкина на три года лишения свободы с испытательным сроком два года и с запретом заниматься определенной деятельностью, связанной с охотой, сроком на два года. Политик был признан виновным в незаконной охоте.

Сам Рашкин называет случившееся провокацией.

В КПРФ обратили внимание на спешку с вопросом лишения мандата Рашкина, с даты вступления в силу приговора у Госдумы есть 30 дней для рассмотрения вопроса на пленарном заседании.