Москва, 26 ноября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. КПРФдолжна найтисилы дать ответ на выпад против неё иорганизовать «охоту» на чиновных браконьеров, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 26 ноября, комментируя решение депутатов Госдумы.

Цитата из видео «"Мне нечего бояться и скрывать от общества» – Валерий Рашкин о «Лосином» деле». youtube.com Обращение Валерия Рашкина

Как сообщалось ранее, 25 ноября Госдума согласилась лишить Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте, депутатской неприкосновенности.

« Такое впечатление, что кто-то, внедрённый в структуры высшей российской государственной власти, целенаправленно работает на её дискредитацию, на окончательный подрыв не то что доверия, его давно нет, но просто нейтрального отношения к ней большинства граждан России. Дело члена фракции КПРФ Валерия Рашкина — лишь очередное тому подтверждение. Одно фарисейство и двойные стандарты!

Интересно, в Кремле, где встали на путь целенаправленной травли КПРФ, действительно думают, что граждане считают депутата Рашкина каким-то особенным монстром-браконьером? Да, он браконьер, да, для человека, проповедующего коммунистические идеалы, это особенно позорно. И вот в администрации президента, видимо, посчитали, что для коммуниста быть браконьером позорно, а представителям «Единой России» и представителям президента это можно делать. Напрасно.

Тем, кто хотя бы немного следит за темой нарушений закона со стороны нынешней «элиты», сразу пришло на память дело 2009 года о браконьерстве в Республике Алтай. Кто там был браконьером? Полпред президента России в Государственной думе Александр Косопкин. Он с использованием вертолёта «охотился» не просто на лосей, но на занесённых в Красную книгу животных — архаров. Почему он это делал? Потому что понимал, что ему за это ничего не будет. Лишь его гибель повлекла за собой расследование. Покопайтесь в Сети, найдёте и другие подобные примеры!

Учитывая сказанное, мне странно, почему сам Валерий Рашкин, до этого достаточно бойкий лидер КПРФ, занял оборонительную позицию. Геннадий Зюганов, правда, обострил эту тему. Он правильно указывает на то, что «ползала (депутатов Госдумы) ходили на охоту, никто не берет разрешение».

Надеюсь, что КПРФ найдёт в себе силы дать реальный ответ на этот выпад против неё. Надо целенаправленно организовать «охоту» на чиновных браконьеров и выкладывать, выкладывать, выкладывать собранные сведения, а лучше — картинки в Сеть. Заставило же всё-таки общественное возмущение довести до конца дело о браконьерстве представителя президента в ГД Косопкина на Алтае!