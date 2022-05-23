Москва, 23 мая, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Госдума может 25 мая обсудить вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина (КПРФ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом журналистам сообщил глава комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Как только поступят материалы, комиссия подготовит постановление и вынесет его на рассмотрение палаты. Полагаю, что это может произойти в ближайшую среду», — сказал Аршба.

Он подчеркнул, что «комиссия не обсуждает и не вправе обсуждать законность или незаконность судебного решения», задача комиссии — вынести вопрос на обсуждение Госдумы.

Депутата Госдумы от КПРФ Рашкина суд призвал виновным в незаконной охоте. По решению Калинского районного суда Саратовской области Рашкин приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.