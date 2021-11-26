Москва, 26 ноября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Москве ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «КПРФ-2021: кадровый и идейный кризис». На встрече обсудили причины кадрового и идейного кризиса в КПРФ, а также как последние скандалы отразятся на восприятии партии избирателями. Модератором встречи выступил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Алексей Колчин, ИА REGNUM КПРФ

Политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов подробно остановился на причинах, предшествующих сегодняшнему идеологическому и кадровому кризису КРПФ. Партия последние годы выбирала для своей повестки популярные и популистские темы, например, отмена пенсионной реформы. Но острота тем теряется, электорат партии уходит, ей нужны новые избиратели. Поэтому новой «идеологической» программой КПРФ стала антиковидная повестка, доведенная до абсурда. Это позволило партии привлечь новый электорат, который хоть и не разделяет базовые идеи партии, но не поддерживает ограничительные меры, связанные с пандемией.

«Идеологически партия создала свою отдельную реальность, которая не пересекается с действительностью. В этой информационной реальности она и живет. Когда ты радикально критикуешь меры, ты не можешь остановиться и сказать своим сторонникам, что вчера меры были плохие, а сегодня они уже хорошие. Критиковать уже нужно до конца», — сказал Александр Асафов.

Когда сегодня партия защищает своего депутата Валерия Рашкина в скандале, связанном с убийством лося, она снова создает «собственную реальность». Партия сравнивает ситуацию с «делом Голунова». Происходит политическая борьба.

«Любая другая партия, а такие эпизоды были и с ЛДПР, и со «Справедливой Россией», и с «Единой Россией», повела бы себя иначе», — резюмировал эксперт.

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов продолжил рассуждения о том, чем чреват скандал с Валерием Рашкиным и как в целом идеология партии соотносится с фактическими действиями ее представителей. Спикер отметил, что левая повестка сегодня «зеленая», экологическая и связана с проблемами устойчивого развития. Левые по всему миру борются за запрет охоты, особенно выступают против охоты ради развлечения. Например, в Германии охотиться можно только в специальных угодьях, получив лицензию. Но для получения охотничьего билета в Германии необходимо сдать экзамен, в том числе по биологии животного мира. В 2004 году в Великобритании левое правительство запретило охоту на лис, а сегодня партии левого толка продолжают в стране борьбу против охоты на барсуков и фазанов.

По мнению эксперта, охота сегодня не несет за собой никакой жизненной необходимости, это в первую очередь развлечение для богатых людей. Охота — идеологически несовместима со сферой интересов электората левых партий.

«Нынешнее КПРФ — это не столько левая, сколько право-консервативная партия. Партия — начальников, которые черпают образцы из прошлого, которым не чужды аристократические, дорогие развлечения. Называются они коммунистами по ошибке. Я очень надеюсь, что звание наиболее успешной левой-коммунистической партии заберет новая политическая сила. То, что сегодня из себя представляет КПРФ ни к левой идеи, ни к левой идеологии никакого отношения не имеет», — сказал он.

Политолог Анна Федорова поделилась мнением о взаимодействии КПРФ с антиваксерами с точки зрения цельной психологии. По словам Анны в любые кризисные времена происходит актуализация самых иррациональных страхов в общественном сознании. Появляются городские легенды, люди начинают бояться невообразимых вещей. В ковидное время тоже произошла актуализация архаических элементов. Людей в этом винить не нужно, так работает общественное сознание. Самый большой спрос с политиков и представителей авторитетных партий. У них есть два варианта: людей можно успокоить, показать пример или же присоединиться к этим мифам и страхам, привлечь на свою сторону испуганных людей.

«КПРФ фактически превратилось в машину по производству фейков о тех самых иррациональных мифах. Люди им верят, ведь целая политическая партия подтверждает их страхи. Такое паразитирование на человеческих страхах — самое худшее, что может быть. Это не позиция зрелых политиков. Фактически они работают не на объединение, а на раскол общества», — рассказала она.

Спикер также отметила, что в целом левые идеи сейчас достаточно популярны среди молодежи. Но при этом молодые люди не видят в КПРФ партию, которая является представителем их левых идей и ценностей.

Доцент кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета Сергей Шмидт напомнил коллегам историю бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, убившего спящего медведя, для того, чтобы сравнить ситуацию с убийством лося Валерием Рашкиным. По его мнению, если сравнивать эти две охотничьи истории, КПРФ в целом будет искать выходы на создание культа нового мученика Валерия Рашкина, поскольку в Иркутской области культ персонального мученичества коммунистами, который был у Сергея Левченко, созидается прямо на глазах.

«Больше всего раздражает в этих барских охотах, судя по данным фокус-групп, которые проводились в Иркутской области, — не столько жалость и любовь к животным, сколько сама стилистика дворянской барской охоты, этого бессмысленного, но красивого дорогостоящего время препровождения, она и напрягает граждан и избирателей. На фокус-группах люди рассказывали о своем разочаровании в коммунистическом губернаторе, во многом из-за истории с убийством медведя в берлоге. Эта была главная причина разочарования, и она звучала очень часто, так что Валерию Рашкину и КПРФ я бы в этом смысле не позавидовал», — добавил он.