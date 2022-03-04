Москва, 4 марта, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала нижней палате рассмотреть вопрос о даче разрешения на передачу дела депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) в суд. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта, об этом сообщил глава комиссии Отари Аршба («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Комиссия рассмотрела обращение генпрокурора Игоря Краснова о передаче материалов уголовного дела в отношении Рашкина, обвиняемого в незаконной охоте, в суд.

«Комиссия рассмотрела, заслушала прокурорскую сторону, выслушила Рашкина», — рассказал Аршба.

Комиссия рекомендует Совету Думы поставить вопрос на пленарное заседание 10 марта.

По данным следствия, в ночь на 29 октября 2021 года Рашкин убил лося на территории охотничьего хозяйства в Саратовской области, при этом у него не было разрешения на охоту. После этого депутат спрятал карабин, разделал лося и поместил части туши в автомобиль.