Москва, 22 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы фракции ЛДПР снова вывесили плакаты в зале заседаний, эту практику осудил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

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«Учитывая, что мы раньше с вами давали поручения комиссии по регламенту разобраться с ситуацией в связи с вывешиванием в зале плакатов депутатами от фракции КПРФ, сегодня аналогичное произошло, инициированное депутатами уже от фракции ЛДПР», — сказал Володин.

Он предложил обсудить вопрос с представителями всех фракций.

«Такая встреча до конца недели состоится, но было бы правильно комиссии выработать предложения с тем, чтобы мы для себя определили: исполняем регламент или не исполняем регламент», — сказал спикер Госдумы.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ устроили в зале заседания акцию протеста против законопроекта о медицинских сертификатах, на плакатах инициатива сравнивалась с фашизмом.

В этот раз депутаты от ЛДПР в плакатах вспомнили про лося и дело депутата Валерия Рашкина, который обвиняется в незаконной охоте.

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