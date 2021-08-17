Авиакатастрофа самолета-амфибии Бе-200 в Турции
«У нас что, своих пожаров мало?» — сети о крушении Бе-200 в Турции
Информация о том, что президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно военных, погибших при крушении самолёта Бе-200 во время тушения пожаров в Турции, вызвала дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 16 августа в социальной сети Facebook. «Им...
17 августа 2021
Путин посмертно наградил военных, погибших при тушении пожаров в Турции
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества российских военных, погибших во время тушения пожаров в Турции. Соответствующая информация опубликована на портале правовой информации. Награждены Владислав Беркутов, Вадим Карасев, Евгений Кузнецов, Николай Омельченко и Юрий...
15 августа 2021
Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением российского самолета
Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил соболезнование погибшим российским гражданам, находившимся на борту пожарного самолета Бе-200ЧС. Об этом сообщает телеканал TRT. «Вчера в Кахраманмараше во время тушения пожара потерпел крушение пожарный самолет. В результате аварии погиб экипаж, состоявший...
15 августа 2021
В Грузии скорбят и радуются крушению российского самолета в Турции
Информация о крушении самолета Минобороны России, участвовавшего в тушении пожара в Турции, стала предметом очередного обсуждения в соцсетях Грузии. Сообщение в переводе на грузинский язык на своей странице в соцсети Facebook запостила грузинская редакция радио «Свобода» (иностранное СМИ...
15 августа 2021
Путин наградил российских военных, погибших при крушении Бе-200 в Турции
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении российских военных, которые погибли в Турции при тушении лесных пожаров. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства наградил посмертно орденами Мужества российских военных, которые погибли...
15 августа 2021
В Турции при крушении самолёта Бе-200 погиб российский лётчик Кузнецов
Российский лётчик Евгений Кузнецов, герой документального фильма «Форсаж. Возвращение», погиб при крушении самолёта-амфибии Бе-200 в Турции. Об этом 14 августа рассказала ТАСС главный режиссер дирекции документального кино АО «Первый канал», создательница фильма Наталья Гугуева. Гугуева подтвердила...
15 августа 2021
Погибших при крушении Бе-200 в Турции военных наградят посмертно
Российских военных, погибших при крушении самолёта Минобороны России Бе-200 в Турции, наградят посмертно. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал министру обороны страны Сергею Шойгу. «Министру обороны Сергею Шойгу дано поручение представить российских военнослужащих … к...
14 августа 2021
Путин выразил соболезнования в связи с крушением Бе-200 в Турции
Соболезнования в связи с крушением в Турции самолёта Бе-200, принадлежащего Минобороны России, выразил российский лидер Владимир Путин. Соответствующую телеграмму главы государства обнародовала пресс-служба Кремля. Путин отметил, что российские военнослужащие и турецкие специалисты, находившиеся на...
14 августа 2021
В Минобороны РФ подтвердили гибель восьми человек при крушении Бе-200
В Турции в результате падения самолёта Минобороны России Бе-200 погибли все восемь человек. Об этом 14 августа сообщили в российском Министерстве обороны. «Пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики (находившиеся на борту самолёта Бе-200) … погибли»...
14 августа 2021
Глава МИД Турции о крушении Бе-200: «Выражаем наши соболезнования»
Власти Турции выражают соболезнования турецкому и российскому народам в связи с падением российского пожарного самолета Бе-200 на юго-востоке страны. Об этом 14 августа написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на странице в соцсети Twitter. «С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и...
14 августа 2021
Выживших при крушении самолета Бе-200 в Турции нет — NTV
При крушении в Турции пожарного самолета Бе-200, принадлежащего Министерству обороны России, выживших нет. Об этом 14 августа сообщает телеканал NTV. По данным журналистов телеканала, после того, как самолет сбросил воду на пламя, он не смог подняться и врезался в гору. Как передавало ИА REGNUM, 14...
14 августа 2021
ВВС Турции направили самолёт и вертолёт в район крушения Бе-200
Участие в поисково-спасательных работах на востоке Турции, где потерпел крушение самолёт-амфибия Бе-200 Министерства обороны России, примут самолет и вертолет военно-воздушных сил (ВВС) Турции. Об этом отмечается в заявлении военного ведомства Турции. «Вертолёт … и самолёт … направлены для участия...
14 августа 2021
К месту катастрофы Бе-200 в Турции направлена комиссия Минобороны РФ
Для выяснения причин крушения самолёта Бе-200 в Турции к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны РФ, заявили 14 августа в пресс-службе оборонного ведомства. Как отметили в пресс-службе, 14 августа около 15:00 по местному времени (совпадает с мск) при заходе на посадку после выполнения...
14 августа 2021
На борту Бе-200, разбившегося в Турции, были пятеро военнослужащих РФ
На борту российского пожарного самолета-амфибии Бе-200, который был арендован Турцей у РФ для тушения лесных пожаров, и который разбился сегодня вблизи турецкого города Кахраманмараш, находились пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает...
14 августа 2021
На борту разбившегося в Турции самолета Бе-200 находились восемь человек
На борту самолёта-амфибии Бе-200 Министерства обороны России, который разбился у города Кахраманмараш на востоке Турции, было восемь человек. Об этом 14 августа сообщили ТАСС в российском военном ведомстве. Так, по данным ведомства, на борту воздушного судна находились пятеро военнослужащих РФ и...
14 августа 2021
В Турции разбился пожарный самолет Бе-200, арендованный у России
В Турции потерпел крушение пожарный самолет-амфибия Бе-200. Об этом сегодня, 14 августа сообщает турецкий телеканал NTV. Сообщается, что пожарный самолет-амфибия Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на востоке Турции. Известно, что данный самолет был арендован Турцией у России. Судьба экипажа...
14 августа 2021