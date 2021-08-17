Информация о том, что президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно военных, погибших при крушении самолёта Бе-200 во время тушения пожаров в Турции, вызвала дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 16 августа в социальной сети Facebook.

Mil.ru Орден мужества

«Им не нужны уже эти награды! При жизни нужно выдавать, людей не вернёшь уже!» — поделилась своим мнением Anna S.

Многие пользователи пришли к выводу, что посмертная награда ни к чему, потому что погибшие уже не смогут порадоваться признанию со стороны государства. Другие наоборот, подобные награды дают людям возможность чаще вспоминать о героических поступках своих сограждан.

«Правильно, что наградят, хотя этим людей не вернешь, но все же память обязательно должна остаться. Тем более такие полеты же самые опасные из-за дыма. Хотя и в России, и в Азербайджане, и в бывших республиках СССР хорошая лётная школа, а всё-таки случаются такие трагедии. Безумно жаль», — пишет Алена Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что не видят в действиях российских военнослужащих, участвовавших в тушении пожаров на территории Турции, какого-либо проявления мужества.

«А в чём подвиг? Люди были на работе, причина падения самолёта неизвестна. В России каждый год на дорогах гибнет 15 тысяч человек, от несчастных случаев на производстве гибнет что-то около трёх тысяч человек. Их тоже нужно награждать орденами Мужества? Недавно сумасшедший перестрелял приставов — их наградили орденами. В чём мужество этих людей? Людей жалко, но не надо доводить всё до маразма!» — считает Федя М.

Mil.ru Бе-200

Часть людей считает, что в Турции почему-то слишком часто погибают российские граждане.

«Почему в Турции постоянно гибнут наши пилоты? Не кажется странным? В Греции тоже такие же самолёты без остановки пожары тушили, но никто не погиб», — напоминает Olga O.

Ряд пользователей указывает на то, что сам факт того, что российские военнослужащие отправились тушить пожары в чужой стране, выглядит крайне странным.

«На каком основании самолёт Министерства обороны РФ нанялся тушить пожары в братской Турции, когда горят российские регионы? Его помощь не нужна была в России? Кому Турция оплатила эти услуги?» — задаётся вопросами Vladimir T.

Отдельные комментаторы отмечают, что российские военнослужащие, которые тушат пожары за пределами своей Родины, являются представителями доброй воли России, что немаловажно для позиционирования государства на мировой арене.

twitter @tcsavunma (Министерство обороны Турции) Лесные пожары в Турции

«Погибли, создавая положительный имидж своего государства в международных отношениях. Погибли на опасной работе, спасая других. Международные отношения — это важная часть государственной политики. Если Россия может помочь, то она помогает», — отмечает Andrey P.

Напомним, 15 августа на официальном интернет-портале правовой информации появился документ, согласно которому президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно военных, погибших при крушении самолёта Бе-200 во время тушения пожаров в Турции.