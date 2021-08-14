Анкара, 14 августа, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Власти Турции выражают соболезнования турецкому и российскому народам в связи с падением российского пожарного самолета Бе-200 на юго-востоке страны. Об этом 14 августа написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на странице в соцсети Twitter.

Meghdad Madadi from Tasnim News Agency Мевлют Чавушоглу

«С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше, — написал он. — Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народам».

Чавушоглу добавил, что героические жертвы погибших пилотов «не будут забыты!»

Как передавало ИА REGNUM, 14 августа в Турции потерпел катастрофу российский самолет Бе-200, на борту которого находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции.

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