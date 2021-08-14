Анкара, 14 августа, 2021, 16:16 — ИА Регнум. На борту самолёта-амфибии Бе-200 Министерства обороны России, который разбился у города Кахраманмараш на востоке Турции, было восемь человек. Об этом 14 августа сообщили ТАСС в российском военном ведомстве.

Vitaly V. Kuzmin Самолёт-амфибия Бе-200

Так, по данным ведомства, на борту воздушного судна находились пятеро военнослужащих РФ и три представителя Турции.

О судьбе экипажа пока ничего не известно.

Как передавало ИА REGNUM, 14 августа в Турции рухнул пожарный самолет-амфибия Бе-200.

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