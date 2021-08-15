Тбилиси, 15 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Информация о крушении самолета Минобороны России, участвовавшего в тушении пожара в Турции, стала предметом очередного обсуждения в соцсетях Грузии. Сообщение в переводе на грузинский язык на своей странице в соцсети Facebook запостила грузинская редакция радио «Свобода» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом). Он удостоился 227 оценок, 136 комментариев и 16 перепостов.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Первый отклик оказался удовлетворенно-злорадствующим.

«Я бы вместе вы… их породу», — написал пользователь без имени и фамилии.

«Да не обидит тебя Бог, чтобы случайно не выродился без имени и фамилии. Здесь речь идет о гибели людей, это же были божьи дети, люди. Нельзя терять человечность», — укорила его М.Г.

«Российские вооруженные силы — и люди?» — ответил ей пользователь Г.М.

«Это грех. Светлая память их душам. Действительно очень жаль», — возразила М.Г.

«Ох, как горит душа у рабов России, когда матерят Россию. Фу, вы действительно мусор Грузии», — отозвалась Д.Ч.

А пользователь Ш.А. откликнулся иронично-саркастичным комментарием: «Друзья, братская Турция, исторический брат, в опасности! По моему мнению, для спасения генетических братьев, турков, все грузинские либералы должны пересечься с огнем! Сейчас не время для зубоскальства, мы для спасения турков и Эрдогана должны и с русскими обняться!»

Но были и откровенно сочувствующие комментарии.

«Ой, бедные, уставшие были. Вначале в Греции, потом там, и не выдержали. Светлая память их душам», — написала Л.М.

«Очень жаль. Храни всех Бог. Светлая память», — отозвалась Н.Н.

«Такое у них вооружение. Только перед нами они сильны», — констатировала Н.Д.

«Конструктором этого самолета был грузин Бериашвили, это был один из лучших самолетов среди амфибий», — поделился своими знаниями пользователь Г.М.

«Конструктором этого самолета был Георгий Михайлович Бериев, он же Георгий Михайлович Бериашвили, легендарный авиационный инженер», — отметил Л.Г.

«А ты у русских спроси. И что бы они делали, если бы не мы… Что вообще когда-то создали? И еще Александр Картвелишвили», — добавила Р.Г.

«Они (русские) очень многое создали, а если вы этого не знаете, то проявляете только свое невежество. Российская культура и наука — одна из богатейших. Дело в том, что у них были люди такого уровня. А нам надо с себя спрашивать, когда мы находимся на дне и своей злобой и русофобией с этого дна не выберемся», — ответил ей Л.Г.

«А фамилия у него почему была Бериев? Что, стыдно было считаться грузином?» — вмешался М.Х.

«Если он Бериев, значит, осетин, а не грузин. Но смерти никому я не желаю», — отметила Н.Н.