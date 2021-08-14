Москва, 14 августа, 2021, 17:50 — ИА Регнум. В Турции в результате падения самолёта Минобороны России Бе-200 погибли все восемь человек. Об этом 14 августа сообщили в российском Министерстве обороны.

Александр Бельтюков Бе-200

«Пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики (находившиеся на борту самолёта Бе-200) … погибли», — отметили в оборонном ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, самолет-амфибия Бе-200 Минобороны России, на борту которого находились восемь человек, потерпел крушение в Турции 14 августа.

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