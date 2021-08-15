Анкара, 15 августа, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества российских военных, погибших во время тушения пожаров в Турции. Соответствующая информация опубликована на портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Награждены Владислав Беркутов, Вадим Карасев, Евгений Кузнецов, Николай Омельченко и Юрий Чубаров.

Напомним, российский самолет-амфибия Бе-200 разбился в Турции во время захода на посадку, после тушения пожара в районе Адана. На борту самолета находились пятеро российских военных и трое граждан Турции. Причины крушения устанавливаются.